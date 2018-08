Ermal Meta a Torrenova e Taormina

Con il tour "Non abbiamo Armi" Ermal Meta – vincitore dell’ultima edizione di Sanremo insieme a Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente - arriva in Sicilia: giovedì 16 agosto al Campo sportivo di Torrenova e venerdì 17 al Teatro antico di Taormina.

Il concerto si preannuncia come un grande spettacolo: Ermal Meta proporrà le nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai considerati “classici” della nuova musica d’autore italiana. Non Abbiamo Armi, il 3° album da solista giudicato da stampa e pubblico “il più bello”, è composto da 12 canzoni inedite fatte di sincerità e amore che scorrono attraverso ritmi incalzanti e momenti di grande intimità vestiti con suoni e melodie, che confermano il grande talento del cantautore, considerato “tra i più illuminati dell’ultimo decennio”.