"Fenomenale tour" 3 date in Sicilia per Gianna Nannini

Gianna Nannini porta il suo tour "Fenomenale" in Sicilia per tre date esclusive: al Teatro antico di Taormina sabato 18 agosto, a Sciacca, in piazza Angelo Scandaliato il 19 agosto e al Teatro di Verdura di Palermo lunedì 20 agosto.

Con lei sul palco una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori. In questi speciali concerti estivi, Gianna Nannini riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti Amore Gigante in un crescendo in cui si alterneranno tutti i suoi successi.