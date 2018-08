A Castelbuono il festival della classica

Al via giovedì 23 agosto, a Castelbuono (Palermo) la quarta edizione di Castelbuono Classica, la quattro giorni dedicata alla grande musica che quest’anno si apre alla lirica, affrontata sia in chiave orchestrale che cameristica o rivisitata in un’inedita versione strumentale. A inaugurare la rassegna sarà il recital di fisarmonica bayan "Flight beyond the time" del giovane e virtuoso musicista etneo Mario Romeo, che a partire dalle 21, nello scenario intimo e coinvolgente del Chiostro di San Francesco, proporrà un repertorio che spazia dal XVII al XXI secolo, da Vivaldi a Voytenko, passando per Scarlatti, Bach, Schubert, Skrjabin, Zolotarev e Makkonen.

Protagonisti delle serate successive saranno gli Archi Ensemble, apprezzatissima compagine strumentale palermitana con all’attivo tournée in tutto il mondo, che eseguirà musiche di Rossini, Verdi e Dvorak, e gli Italian Harmonists, gruppo vocale del Teatro alla Scala di Milano che presenterà il suo progetto “Classicheggiando”, in cui trovano posto grandi autori come Boccherini, Rossini, Schubert, Verdi, Schumann, Brahms, Puccini, Offenbach, Dvorak, Bernstein e C. Porter. A salire sul palco di Piazza Castello per il gran finale della kermesse, domenica 26, sarà l’Orchestra Sinfonica Castelbuono Classica, diretta per l’occasione dal Maestro libanese Toufic Maatouk e impreziosita dalle voci della soprano agrigentina Grazia Sinagra e del tenore di Cinisi Rosolino Claudio Cardile: in programma brani di Mozart, Donizetti, Bizet, Puccini, Rossini, Massenet e Verdi.

Gli Archi Ensemble

Italian Harmonists

Toufic Maatouk

Come da tradizione non mancheranno i concerti pomeridiani gratuiti, sempre mirati a valorizzare il talento degli artisti siciliani, che il 24, 25 e 26 agosto saranno affidati all’Euphonia Brass Quintet, al WoodWind Trio e al progetto elettro-classico "Ecuba | Ifigenia" di Marco Betta, Giovanni Di Giandomenico e Luca Rinaudo a.k.a. Naiupoche.

Anche quest’anno Castelbuono Classica rinnova il suo legame con le altre arti: in occasione del festival, Putia Art Gallery ospita la mostra del pittore e ceramista taorminese Antonio Forlin, apprezzato per la sua capacità di trasmettere l’energia e il magnetismo della Sicilia grazie alla sapiente combinazione di colori fervidi e brillanti con forme ed espressioni che rispecchiano il carattere autentico dell’isola. Le immagini tratte da alcune sue opere in mostra sono state utilizzate per la comunicazione visiva dell’intera kermesse, per la quale Forlin, in collaborazione con Stefania Cordone e Adidì, ha realizzato anche parte degli elementi scenografici.

Castelbuono Classica è organizzato da Moger Arte e Cultura con il patrocinio del Comune di Castelbuono, con il supporto di NuovoImaie e in partnership con il Museo Civico di Castelbuono, Almendra Music, Putia Art Gallery e Primo Spazio – Accademia di Arti Musicali di Castelbuono.

Programma

Giovedì 23 agosto

Mario Romeo (Chiostro di San Francesco, ore 21)

Venerdì 24 agosto

Euphonia Brass Quintet (Castello dei Ventimiglia, ore 18)

GliArchiEnsemble (Chiostro di San Francesco, ore 21)

Sabato 25 agosto

WoodWind Trio (Badia Santa Venera – cortile interno, ore 18)

Italian Harmonists (Chiostro di San Francesco, ore 21)

Domenica 26 agosto

Betta - Di Giandomenico - Naiupoche (Chiostro di San Francesco, ore 18)

Orchestra Sinfonica Castelbuono Classica, direttore Toufic Maatouk, solisti Grazia Sinagra, Rosolino Claudio Cardile (Piazza Castello, ore 21)