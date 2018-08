A Noto, Insieme Show in tour e Giovanni Caccamo

Sarà Giovanni Caccamo, cantautore modicano vincitore tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2015, l’ospite musicale di questa sera a Lido di Noto assieme ai comici dell’Insieme Show in Tour. Lo spettacolo precederà i consueti fuochi d’artificio che chiuderanno, simbolicamente, i festeggiamenti in onore di San Corrado. Allestite anche le tradizionali bancarelle.

Sul palcoscenico il conduttore Cristiano Di Stefano, insieme con Daria Luppino, Marco Manera, Matranga e Minafò, Carmelo Caccamo e Manfredi Di Liberto. Saranno poi le canzoni di Giovanni Caccamo a scandire la serata, con la sua voce che ha stregato anche il maestro Franco Battiato.

A mezzanotte in punto, infine, i fuochi d’artificio che esploderanno sul litora le netino,regalando un gioco di luci e colori per salutare l’estate ormai agli sgoccioli. In allegato la locandina dello spettacolo di questa sera e una foto del cantante Giovanni Caccamo