Al parco botanico con i maestri del noir

Quest’anno a RadicePura settembre è sotto il segno della letteratura. Fondazione RadicePura e Leggo Presente indicativo inaugurano la I edizione de “La Ginestra sul cortile”, rassegna letteraria sul giallo, sul noir, intrighi di altro genere e serie tv.

Tre domeniche di settembre con i migliori autori e sceneggiatori italiani per una chiacchierata letteraria nella splendida cornice del giardino mediterraneo di RadicePura, in Via Fogazzaro 19, nella frazione giarrese di San Leonardello.

Ad inaugurare la rassegna domenica 16 settembre, alle 18.30, Niccolò Ammaniti e Francesca Manieri. Ammaniti, Premio Strega nel 2007 con il romanzo “Come Dio Comanda”, ha appena realizzato come regista, showrunner e sceneggiatore la sua prima serie TV, "Il miracolo", per Sky Atlantic. Francesca Manieri, co-sceneggiatrice de Il miracolo, nel 2015 ha vinto il Premio Nora Ephron al Tribeca Film Festival per il film Vergine giurata.

Francesca Manieri



Domenica, 23 settembre, sempre alle 18.30, la scrittrice siciliana Cristina Cassar Scalia presenta “Sabbia nera”, Einaudi

Stile Libero Big, uno dei best seller di quest’estate 2018.

Cristina Cassar Scalia



Domenica, 30 settembre, allo stesso orario, Massimo Carlotto, uno dei padri del noir italiano, che ha appena condotto su RAI4 il programma Criminal Minds ci racconta le avventure dell’Alligatore, il personaggio che ha dato vita alla saga dei suoi romanzi, e di “Sbirre", Rizzoli, l’ultimo libro scritto con Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni.

Massimo Carlotto

La conduzione delle tre serate è affidata a Giuseppe Lorenti, direttore artistico de “La Ginestra sul cortile”. Tutti gli eventi saranno accompagnati dalle letture dell’attrice Manuela Ventura con le selezioni musicali di Renato Mancini.

L’ingresso è gratuito.