"Applausi per Fibra" che arriva a Catania

Dopo i successi di una stagione estiva dai numeri stellari arriva la consacrazione: Fabri Fibra sceglie il party 095 Hotline di Catania per l'unico live in Sicilia. Con la presenza del più amato e discusso rapper italiano, artista ruvido e spesso sopra le righe, autore di hit come “Applausi per Fibra”, “Rap Futuristico”, “Tranne Te”, “Bugiardo” e ancora “Fenomeno”, “Stavo pensando a te”, “Pamplona”, la festa 095 Hotline si conferma nuovo punto di riferimento per il clubbing alternativo in Sicilia.

Il più esclusivo party Hip Hop / Trap della Sicilia orientale chiude la stagione estiva con il botto portando all'Afrobar di Catania sabato 22 settembre il rapper di Senigaglia che si esibirà live in un susseguirsi di grandi successi, pezzi cult e hit di platino. A seguire l’immancabile party hip/hop trap con il djset targato 095 Hotline.

«Abbiamo iniziato con una festa per duecento persone e ci siamo ritrovati a gestire eventi con oltre tremila presenze – spiega Antonio Zamparelli, fondatore e organizzatore di 095 Hotline – abbiamo così creato una vera e propria struttura attorno alle nostre feste e possiamo dire di aver dato vita ad un vero e proprio movimento culturale che ruota attorno alla musica hip/hop. Siamo stati i primi a parlare di trap, a suonare la trap, ad ospitare gli artisti di punta della scena trap quando ancora erano sconosciuti e undergroung. Ed oggi la musica trap è quasi diventata mainstream anche in Italia. In un certo senso abbiamo alimentato anche la scena locale».

«E’ un onore per noi ospitare un artista pazzesco, che si è costruito da solo, rima dopo rima, quando ancora la scena rap in Italia era considerata in secondo piano – dice Salvo Micieli, fondatore e organizzatore di 095 Hotline – Fabri Fibra è uno di quelli che non ha peli sulla lingua e allo stesso tempo mette d’accordo genitori e figli. Questa estate lo abbiamo sentito nel featuring con Carl Brave e Francesca Michielin, “Fotografia”, ma quella di sabato sarà occasione per cantare insieme a lui i più grandi successi del 2017»