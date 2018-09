A Modica il viaggio dei Percussio Mundi e All Stars

Con le suggestioni musicali dei Percussio Mundi e con un programma assolutamente inedito che vedrà per la prima volta anche l’esibizione artistica degli “All Stars”, dopo la pausa estiva riparte la grande stagione musicale al Teatro Garibaldi di Modica, la stagione dei record che ha visto tutti sold out nei precedenti appuntamenti.

Si inizia sabato 22 settembre alle ore 21, con un viaggio musicale intitolato “Paesaggi Sonori” che passa attraverso svariati stili, dal jazz al contemporaneo, all’etnico al popolare e che vedrà la partecipazione straordinaria degli “All Stars” formati da Agata Lo Certo voce, Carlo Cattano sax e flauto, Alberto Alibrandi pianoforte e tastiere, Salvo Distefano chitarra, Franco Costanzo basso.

Il progetto musicale dei Percussio Mundi nasce nel 1998 all’interno della classe di percussioni dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania, fondato e diretto dal maestro Giovanni Caruso. Tanti i concerti e numerose le collaborazioni musicali che in questi anni hanno fatto conoscere al grande pubblico un repertorio musicale dal grande fascino che ingloba le musiche di Metheny, Morricone, Corea, Lo Certo, Caruso ed altri autori. L’ensemble è formato dai maestri Rosario Gioèni, Flavia La Perna, Andrea Zito, Davide Pennisi, Giuseppe Condorelli, Alfio Carcagnolo, Simone Puglisi, Enrico Caruso, Davide Santonocito (rispettivamente timpani, xilofono, marimbe, vibrafono, glockenspiel, bongos, batteria, grancassa, shaker, guiro), proporrà un programma inedito. Ci saranno i brani Minuano (Metheny), “Nuovo Cinema Paradiso” (Morricone), “Pisci senza sangu”, “Era pi sempri”, “Chiave di volta” (Lo Certo), “Spain” (Corea), “Preludio in Mi Magg” (Bach), “The blues thinghs” (Libor Sima), “One note Samba” (Jobim), “Libertango” (Piazzolla), “Tico tico” (Zequinha De Abreu), “Taraf” (Galliano).

«Prendete un angolo qualsiasi di una città siciliana e da lì partiamo per arrivare ai confini della terra – spiegano i Percussio Mundi presentando questo concerto - Il nostro viaggio che inizia dalla Sicilia e finisce in Sicilia passa attraverso svariati stili dando suggestioni esotiche, jazz, etniche e popolari, contemporanee, classiche, attenzionando anche gli angoli metropolitani di città come Sanpaolo do Brasil e New York».

La stagione al Garibaldi di Modica vedrà nelle prossime settimane altri appuntamenti imperdibili con gli spettacoli “Note da Oscar 2”, “Cin Ci La” e le note del “il Quartetto: Classicismo e Romanticismo”. Eventi che si aggiungono al vasto programma di successi firmati dalla Fondazione Teatro Garibaldi, con la direzione artistica di Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata.