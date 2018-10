L'omaggio in musica e parole a Nick Drake

Un omaggio in musica, parole ed immagini al fragile quanto straordinario talento di Nick Drake, cantautore e chitarrista inglese. Roberto Angelini (chitarra acustica e voce) e Rodrigo D'Erasmo (violino) rendono omaggio al personaggio culto per generazioni di musicisti e appassionati, con Way to Blue un piccolo tour che farà tappa venerdì 12 ottobre a I Candelai di Palermo e sabato 13 ottobre al Mono di Catania, e per il quale tornano con una edizione limitata in vinile di Pongmoon, il loro bellissimo tributo allo straordinario e compianto songwriter inglese, impreziosito dall'aggiunta di due nuove tracce. La serata al Mono prosegue con Radio Londra, selezioni musicali a cura di Antonio Vetrano e JJ Salafia

