Brunori Sas canta Dalla per il Festival di Sky Arte

Il Festival di Sky Arte sceglie Palermo per una due giorni di incontri, proiezioni e concerti in alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi della città.

Saranno tre le spettacolari location dell'evento del 12 e 13 ottobre: l'Orto Botanico, il Teatro Garibaldi e il complesso conventuale di Santa Maria dello Spasimo. Proprio quest'ultimo luogo ospiterà la sera inaugurale, venerdì 12 ottobre l'attesissimo concerto inaugurale di Brunori Sas. All'interno della meravigliosa chiesa del '500 il cantautore calabrese eseguirà uno speciale omaggio a "Com'è profondo il mare" di Lucio Dalla. Nell'evento, ideato in esclusiva per Palermo, Brunori reinterpreterà il primo album da autore di Dalla in una terra in cui il mare è, oggi, simbolicamente al centro dell'attenzione.

Manuel Agnelli

Fitto il programma della giornata di sabato 13 ottobre che coinvolgerà tutte e tre le location della manifestazione con incontri ed eventi insieme a grandi nomi della musica, del cinema e della cultura.

Al Teatro Garibaldi si partirà sabato alle 10.30 con l'incontro sul tema delle questioni di genere "Le donne nell'arte. Le donne per l'arte" con Laura Barreca, Fulvia Carnevale, Hedwig Fijen, Stefania Galegati Shines, Paola Nicolin. Alle 11.30, in occasione dell’uscita al cinema di "Michelangelo – Infinito", il protagonista Enrico Lo Verso racconta la nuova produzione Cinema d'Arte Sky. Alle 12.30 Manuel Agnelli presenterà la seconda serie di "33 giri – Italian Master", la produzione originale di Sky Arte dedicata ai grandi della musica italiana e ai loro dischi migliori. Insieme a Rodrigo D'Erasmo, degli Afterhours, e al discografico Stefano Senardi, Agnelli spiegherà "Lindbergh – Lettere da sopra la pioggia", album capolavoro di Ivano Fossati.

Enrico Lo Verso in "Michelangelo Infinito"

Alle 14.30 Antonio Monda incontra Roberto Andò e Gioacchino Lanza Tomasi per una conversazione dal tema "Omaggio al Gattopardo". Alle 15.30 arriva Ennio Fantastichini che presenterà "I Maestri del Noir", la nuova serie di Sky Arte che celebra la cucina e i suoi profumi attraverso una chiave letteraria inaspettata: il giallo e il noir.

Alle 16.30 ancora spazio alla musica con "Rock and Talk" un incontro sul genere musicale più famoso raccontato da Massimo Cotto e Manuel Agnelli. La letteratura sarà, alle 17.30, la protagonista di "Letture in Forma di Rosa", Isabella Ragonese omaggerà un reading speciale, la grande cantante siciliana Rosa Balistreri. Manuel Agnelli di nuovo in scena alle 18.30 per la presentazione di "Afterhours vs Forum", il film sul concerto del trentesimo anniversario della band milanese. Infine alle 19.30 l'attrice Tea Falco e Isabella Arnaud introdurranno "Ceci n’est pas un Cannolo", un eccentrico documentario che mostra una Sicilia fuori dagli schemi.

Carlo Lucarelli

Primo appuntamento di giornata (sabato 13) a Santa Maria dello Spasimo con Carlo Lucarelli che alle 11 racconterà la nuova produzione originale firmata Sky Arte "Inseparabili – Vite all'ombra del genio" insieme al regista Antonio Monti e allo sceneggiatore Michele Cogo. Alle 12 via all'incontro dal tema "Palermo: la Cultura e l'Impresa tra Presente e Futuro" con, tra gli altri, Andrea Cusumano, e il sindaco Leoluca Orlando, che racconteranno una delle città più stimolanti d'Europa, simbolo di una terra dalle forti contraddizioni in cui comunque fioriscono eccellenze artistiche e imprenditoriali. Alle 13 per il filone Letteratura, Iaia Forte leggerà brani tratti da "Caffè Amaro", il romanzo più potente e ambizioso di Simonetta Agnello Hornby.

Alle 15 per la sezione Arte, Franco Losi condurrà il talk dal tema "Leonardo da Vinci tra Arte e Tecnologia"dedicata al genio toscano a pochi mesi dall'inizio delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte. Attesissimo, alle 17, l'appuntamento con Oliviero Toscani, fotografo di fama mondiale che terrà una masterclass dal tema "Solo arrivare in anticipo ė peggio che arrivare in ritardo". Ultimo appuntamento in programma sarà, alle 18, il dialogo dal tema "Da True Detective a George Clooney. Come produrre una serie di successo", per l'occasione il produttore Richard Brown (True Detective e Catch 22) discuterà insieme al direttore di Sky Atlantic, Antonio Visca, su come è cambiato il modo di pensare e realizzare serie televisive di successo. Gli unici appuntamentanti all'Orto Botanico saranno l'incontro (ore 20) "Botanica - L’Universo Vegetale tra Scienza e Musica" con Stefano Mancuso e, alle 20.45, il concerto di Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Max Casacci e Riccardo Sinigallia.

Programma completo su www.festivalskyarte.com Ingresso libero a tutti gli eventi su prenotazione.