A Catania la bipersonale di Capizzello e Serratore

Dal 20 al 28 ottobre al Museo Emilio Greco di Catania si terrà la mostra bipersonale "Contesti espressivi" delle artiste siciliane Serena Capizzello e Antonella Serratore. Promossa dall'Accademia Federiciana per il VII "Festival siciliano della cultura" e curata dal critico d'arte Fortunato Orazio Signorello, la mostra propone opere di medio e grande formato - alcune delle quali sono state esposte in prestigiose mostre internazionali - frutto della recente ricerca pittorica delle 2 valide artiste, che, specialmente negli ultimi anni, sono approdate a uno stile riconoscibile per tecnica esecutiva e resa realistica.

Serena Capizzello è nata a Catania, città dove vive e opera, il 24 gennaio 1990. Ha iniziato a disegnare sin da piccola. Nonostante in passato abbia molto dipinto, ha scelto di volgere la sua ricerca al disegno e alla grafica. Per Serena Capizzello la tecnica della matita su carta è molto affascinate “perché con un unico mezzo artistico, si possono realizzare infinite sfumature”. Per lei l’arte è emozione infinita, è sentimento. Ed è per questo che ha scelto di raccontare e raccontare se stessa e i luoghi che vive e conosce attraverso la tecnica della matita su carta. «La natura è - dice l’artista - la mia fonte di ispirazione. La luce, le ombre. Ammiro molto la realtà della natura. Il disegno nasce come selezione di un particolare di realtà dove vivo. Disegno sempre persone e luoghi che vivo e che amo. Vengono inseriti elementi diversi che mi caratterizzano in fase elaborativa del disegno. La fase più affascinante è la scelta della varietà delle matite». Guardando la sua produzione è evidente che la tematica sociale - che continua a rappresentare in molte sue opere perché «l’artista, vivendo nella società e percependo i cambiamenti, deve dar voce e testimonianza alla realtà che cambia giorno dopo giorno» - e le nature morte hanno una centralità nei soggetti da lei raffigurati, che si caratterizzano - oltrechè per una diligenza esecutiva - per una particolare esattezza prospettica e per una progressiva ricerca di perfezione tecnica-formale.

Serena Capizzello, Come è in strada, matita su carta Schoeller, cm 30 x 20, 2015

Antonella Serratore (nata a Lentini nel 1948) nel corso della sua attività ha approfondito, al fine di approdare a un proprio linguaggio pittorico impregnato da un’originale ricerca di libertà espressiva, vari stili che richiamano fortemente movimenti artistici quali l’espressionismo, il realismo, il surrealismo e l'astrattismo. Affrontando stili eterogenei, nelle opere esposte (oli, acrilici e tecniche miste) l'artista propone - rendono evidende i contenuti tramite le accurate rispondenze dinamiche delle luci e delle tinte - prospettive urbane, soggetti mitologici, nature morte ed elementi architettonici. Un dipingere quello dell'artista che indaga, approfondisce le parti recondite e misteriose che rendono il tutto vitale ed esistenziale, una atmosfera palpitante e vicina all’umana pulsione, percorsa da brividi e da tensioni animate da segreta vitalità.

Antonella Serratore, Immagini, olio su tela

Di lei Signorello ha scritto, tra l'altro, che ella «eccelle soprattutto per le capacità di armonizzare gli stili e le esperienze eterogenee "che fanno parte del suo vissuto", ne è consapevole e rifugge da ogni catalogazione. Il suo stile pittorico, in grado di entusiasmare anche il fruitore meno attento, rimane però ben riconoscibile. [...] La sua produzione, dalla quale traspare un'assoluta maestria nella composizione, finisce così per segnalarsi, inesorabilmente, come un unicum; attestando lo scopo precipuo della Serratore: "elaborare" un linguaggio proprio filtrato da una personale esecuzione tecnica e da più stili, in assonanza con le proprie intuizioni, per qualificare l’intero processo creativo-intuitivo come un equilibrato risultatod’integrazione».

Antonella Serratore, Meta agognata, olio su tela

Supportata da una pubblicazione a colori editata dalla Kritios Edizioni e curata dallo stesso Signorello, la mostra è visitabile gratuitamente da lunedì a sabato dalle 9 alle 19, domenica dalle 9 alle 13.