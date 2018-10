A Palermo le matinée de Il mago di Oz

Mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19 e martedì 23 ottobre, con doppio spettacolo alle ore 10 e alle 11.45, nella Sala Grande del Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo Il Mago di Oz propone a un pubblico di bambini e ragazzi una rivisitazione delle avventure di Dorothy nel meraviglioso paese del Mago di Oz. Ispirato al classico romanzo per ragazzi di Frank Baum e al film con Judy Garland, lo spettacolo è su testi e musiche curati da Dosto & Yevski, che hanno realizzato anche la regia, con i disegni scenografici di Lina Zargani. Orchestra e Coro del Teatro Massimo, dirige Michele De Luca, maestro del Coro Piero Monti. In scena Annalisa Amodio (Dorothy), Alida Mancini (Strega Agàta e Strega Perfidia), Fabio La Mattina (Scatoletta), Massimo Sigillò Massara (Leone), Michelangelo Nari (Spaventapasseri Pagliuzza).

Dosto & Yevski ci trasportano nello strampalato mondo di Oz, insieme a Dorothy e ai suoi bizzarri compagni di viaggio: l’uomo di paglia che vorrebbe un cervello ed è sempre quello che ha le idee migliori, l’uomo di latta che vorrebbe un cuore ed è già un sentimentalone, il leone Fifone che in realtà spaventa tutti col suo ruggito. I nostri eroi incontreranno streghe buone e maghi senza alcun potere, dovranno affrontare avventure e difficoltà ma il divertimento e la musica saranno le migliori armi a loro disposizione. In un mondo pieno di cose che esistono ma non si vedono e ciò che si vede è soltanto fantasia, ci faranno capire che i nostri desideri sono a portata di mano, la magia è tutta lì, dobbiamo solo accorgercene!

Dosto & Yevski, duo comico musicale conosciuto in tutta Italia, nei loro spettacoli ricchi di virtuosismi sceno-musicali propongono temi famosi della musica di tutto il mondo e di tutti i tempi, rivisitati musicalmente, in un crescendo di folle comicità e humour che non permette agli spettatori di restare seri e indifferenti. È una musica che sorride e irride, che si diverte e fa divertire, capace di incanalarsi nei binari del comico e della parodia.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 5 euro (giovani fino a 18 anni).

La biglietteria è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima e fino a mezz’ora dopo l’inizio.