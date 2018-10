50 anni di emozioni con Claudio Baglioni

Con il tour “Al Centro” Claudio Baglioni è protagonista nelle principali arene indoor d’Italia, dove grazie al palco centrale il pubblico sarà disposto a 360 gradi. A conferma dell’affetto e dello straordinario interesse da parte del pubblico per la storia musicale del cantautore, si aggiungono date su date ai live già annunciati: Al Pal'Art Hotel di Acireale arriverà il 2, 3 e 4 novembre, e per far fronte alla grande richiesta di biglietti e permettere a tutti di ripercorrere insieme all’artista mezzo secolo di suoi indimenticabili successi, a marzo 2019 Claudio Baglioni tornerà nuovamente sul palco con la seconda parte del tour “Al Centro”, che tornerà ad Acireale io 23 marzo.

50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di Claudio Baglioni, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live – il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1996, a “far scomparire il palco” e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d’Italia – in ambito musicale, sociale e televisivo.