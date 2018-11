A Catania dancefloor e cover di Gianna Nannini

Venerdì 2 novembre è sempre tempo di Fun or Nothing, divertimento o niente, al MA, il club di via Vela da 14 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento. Dopo un’inaugurazione a dir poco strepitosa, continua la super festa del venerdì a Catania... come se non ci fosse un domani!!! La formula è quella consolidata del live in apertura di serata (alle 23) in teatro – questa settimana suoneranno i palermitani Radio Baccano Trio, tribute band di Gianna Nannini - cui seguiranno da mezz’ora dopo mezzanotte i dj set che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica. Ed ecco che nella sala disco suoneranno i resident dj’s Mariagrazia Vinciguerra, Frea Gerbò, Ugo Macaluso e Fabio Vitale. In Birreria, a partire dalle 22.30, le selezioni saranno di Antonio Oliva e Fabrizio Serio.

Radio Baccano Trio. Line up: Claudia Fazzello voce; Gianni Armetta piano elettrico, synth, sequencer e tastiere; Mirko Montalbano batteria e percussioni. I Radio Baccano Trio ripropongono dal vivo e con estrema fedeltà tutti i brani più amati e conosciuti di Gianna Nannini. Tra il pubblico, molti dicono spesso che, se si chiudono gli occhi per un attimo, sembra proprio di trovarsi ad un concerto di Gianna. La voce di Claudia Fazzello infatti, vocalist del gruppo, presenta affinità timbriche e similitudini interpretative straordinarie con quella della Nannini. Una vita dedicata alla sua artista del cuore, infatti, l'ha portata ad un livello interpretativo eccezionale. Il carisma e l'adrenalina scatenati da Claudia Fazzello sul palco raramente riescono a trovare eguali in altre vocalist siciliane: qualunque sia la grandezza di un palco, sa farlo suo centimetro per centimetro, saltando e muovendosi come un folletto, incitando il pubblico, rendendo impossibile non lasciarsi coinvolgere da tanta vulcanica energia musicale. Quello che i Radio Baccano offrono è un concerto denso di emozioni, ricco dei più celebri successi della Nannini, studiato e curato fin nel minimo dettaglio per trasportare col cuore e con le sensazioni il pubblico. La scaletta si compone di oltre venti successi della Nannini, i più amati e conosciuti tra il pubblico di ogni età.