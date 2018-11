A Catania si presenta la stagione Gilberto Idonea

Non è trascorso ancora un mese dalla prematura scomparsa di Gilberto Idonea, il grande attore e mattatore della scena catanese che da anni organizzava “Una stagione a 4 Stelle”. E anche quest’anno, prima che la malattia lo portasse via dai suoi cari e dall’affetto del suo pubblico, Gilberto Idonea aveva già messo a punto la nuova stagione, come sempre nel segno della tradizione del teatro e che vedrà impegnati attori del calibro di Pippo Pattavina, Gino Astorina e Giovanna Criscuolo.

Perché il suo lavoro non sia vanificato e, soprattutto, per ricordare la figura del grande attore, il figlio Alessandro Idonea, attore e regista impegnato in tutta Italia, ha deciso di portare avanti il lavoro del padre prendendo in mano le redini della stagione che, per ovvie ragioni ha subito delle modifiche, ma che non prevede stravolgimenti.

Sabato 3 novembre alle ore 10.30 nel foyer del Teatro Metropolitan di Catania Alessandro Idonea incontrerà la stampa e il pubblico per presentare ufficialmente la stagione 2018/2019 intitolata a Gilberto Idonea.