Nell'universo voce con Sainkho Namtchylak

Per la rassegna Raizes, la rassegna di world music in cui elementi di musica popolare e tradizionale si contaminano con "tutta la musica del mondo", venerdì 9 novembre salirà sul palco del Centro Zo di Catania Sainkho Namtchylak, cantante russa attualmente residente in Austria che proporrà Voice spirit of nomads.

Sainkho è considerata una leggenda vivente. Già nei primi anni 90 approdò in occidente da Tuva, una repubblica confinante con Siberia e Mongolia. Da allora ha iniziato ad avere collaborazioni con musicisti dell’area della sperimentazione e della world music. La sua discografia spazia dal repertorio vocale, al jazz d’avanguardia, fino alla moderna musica elettronica. Accompagnata dal cantore armonico e polistrumentista Mauro Tiberi, Sainkho, ci porterà all’interno dell’”universo voce” attraversando la musica sciamanica e arcaica fino alla contaminazione con i suoni elettronici delle grandi metropoli del mondo.

La rassegna Raizes, organizzata e prodotta da Zo e dall’associazione culturale Darshan, mira a diffondere la conoscenza delle culture musicali e per questo cerca di "dar voce" ai popoli e alle loro culture, evidenziando il loro patrimonio culturale. La programmazione accoglie stili, generi e repertori che difficilmente possono rientrare in una griglia tassonomica predeterminata, ospitando, allo stesso tempo, operazioni più filologiche ed etno-folkloriche ed altre più contaminate ed eclettiche. Superando i confini terminologici e geografici, la world music di Raizes si apre così a una sostanziale "globalizzazione" della musica mantenendo al tempo stesso l’autenticità e la peculiarità delle diverse tradizioni musicali dei popoli.