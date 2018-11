Le "Cento Chimere" di Pippo Pollina

Dopo ventidue album e migliaia di concerti in giro per l'Europa e gli USA, per la prima volta Pippo Pollina, cantautore italiano ma residente da oltre vent'anni a Zurigo, scrive di suo pugno un libro che è una sorta di bilancio artistico e umano di una carriera oramai trentennale.

Una traiettoria unica e ispirata, che lo ha portato a collaborare con musicisti e chansonnier di tante culture e nazioni differenti, Pollina graffia con insolita memoria nella soffitta dei suoi ricordi disegnando un percorso forse irripetibile per la diversità delle tematiche e la capacità comunicativa. I testi di tutti i suoi album, le fotografie e i capitoli che preludono i versi di ogni opera. Pollina scrive di persona aneddoti, fatti e circostanze legati alla produzione di ogni disco, ma soprattutto ne contestualizza la nascita nella propria e specifica storicità. Parole dove gli aspetti biografici del cantautore rappresentano l'occasione per una lettura a ritroso degli ultimi decenni della nostra storia comune.

Quale migliore occasione per proporre uno spettacolo dove la dimensione musicale incontra quella del racconto e del lirismo tanto cari al cantuatore siciliano?

Con il tour di "Cento Chimere" Pippo Pollina sarà in Sicilia per tre date: mercoledì 14 novembre al Teatro Agricantus di Palermo, giovedì 15 al Centro Zo di Catania e sabato 17 novembre al Teatro Sollima di Marsala.

Un pianoforte, una chitarra e delle percussioni saranno gli strumenti a disposizione di Pollina per portarci in questo viaggio a ritroso nel tempo dove aiutati da un videoproiettore ci saranno delle immagini che puntualmente ne marcheranno i momenti salienti. Le canzoni del musicista fungeranno da filo di Arianna per condurci fuori dal labirinto del tempo e arrivare ai nostri giorni. Racconti, piccole letture e canzoni, arricchite dalla magnificenza delle voci delle tre giovani vocalist siciliane Adriana e Roberta Prestigiacomo, e Claudia Sala.

L'intersecazione armonica e il gioco musicale dei quattro cantanti sul palco regalerà quella sorpresa che solo la voce umana a volte riesce a regalare conferendo al repertorio di Pippo Pollina di tornare alle radici della musica. A quella dimensione acustica che unisce profondamente pubblico e artisti in una atmosfera di condivisione affascinante e di rara intensità.