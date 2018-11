"La musica non esiste" secondo Alessio Bonomo

Martedì 20 novembre alle ore 21 nella saletta dell’Arb Service di Messina arriva il tour di presentazione del nuovo lavoro discografico di Alessio Bonomo, "La musica non esiste”, tra i finalisti alle Targhe Tenco 2018 nella categoria “Disco in assoluto”.

12 tracce intense e coinvolgenti composte da Alessio, ma sviluppate e cresciute grazie anche alla fondamentale presenza di Fausto Mesolella che di questo disco, oltre ad averci suonato, ha curato arrangiamenti e produzione artistica. In “La musica non esiste”, la poesia del suono creato da Mesolella e quella autorale di Bonomo danno vita ad immagini ed emozioni. Le rose che si vedono in un giardino; la capacità di meravigliarsi ancora per le piccole cose del quotidiano ma allo stesso tempo la consapevolezza di vivere in una realtà violenta e diversa da come ci viene raccontata; l’ideale di un amore così come il tabù della morte, sono solo alcuni dei colori e delle storie di questo disco che, come fotogrammi, imprimono la mente.

Alessio Bonomo sarà accompagnato delle visionarie chitarre di Matteo d’Incà, per dare vita ad uno spettacolo emozionante e poetico, all’insegna della magia di quella musica che, come ci ricorda il nome del disco e del tour: non esiste.

«Questo disco mi sta regalando grandi vibrazioni – racconta Bonomo. Con Fausto Mesolella, ogni volta che si doveva fare la scaletta di un concerto o di un disco, si diceva sempre: "dobbiamo fare il 'viaggio'. Lo stesso viaggio che voglio vivere insieme al pubblico che verrà ad ascoltarmi nei miei live».

Alessio Bonomo esordisce al Festival di Sanremo nel 2000 con “La Croce”. Co-firma con Bob Dylan l’adattamento italiano del brano “Girl from the North Country”, è autore per Andrea Bocelli, Nastro d’Argento per “Amami di più”, miglior canzone originale. “Tra i confini di un’era” esce nel 2014 per Esordisco e include il brano “L’impermeabile blu”, rilettura in italiano autorizzata di “Famous blue raincoat” di Leonard Cohen. Collabora, in qualità di artista e di autore, con numerosi nomi del panorama musicale italiano e non, tra gli altri Musica Nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti), Alessandro Haber, Emilio Solfrizzi, Peppe Servillo e il compianto Fausto Mesolella. La musica non esiste è il suo terzo album, ed è stato tra i finalisti alle Targhe Tenco 2018 nella categoria “Disco in assoluto”.