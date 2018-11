Quando felicità fa rima con stupidità

Debutta al Teatro Libero di Palermo giovedì 22 novembre alle 21.15 (con replica venerdì 23 novembre) “Come sono diventato stupido”, spettacolo tratto dal romanzo rivelazione dello scrittore francese Martin Page, nuova pièce di Corrado Accordino, anche in scena con Viola Lucio, Marco Rizzo ed Alessia Vicardi, una produzione Teatro Binario 7, Monza.

«Come sono diventato stupido – afferma Accordino – è un testo ironico, caustico, amaro e provocatorio che racconta il viaggio di formazione di un giovane venticinquenne alla ricerca della felicità. Per lui però il viaggio consiste nella ricerca di una vita banale e conformista: essere una formica tra le formiche. Antoine, il protagonista, – continua Accordino – ha una grave malattia: l’intelligenza. È una persona particolarmente dotata, fisiologicamente più sensibile e acuta della media, e ha capito che il suo spirito inquieto e la sua curiosità intellettuale lo condannano al mal di vivere».



Antoine tenta infatti varie strade per risolvere la sua difficoltà a partecipare alla vita fino a quando prenderà la decisione definitiva: diventare stupido. Ma non è così facile, il percorso è più accidentato di quanto sembri. Vorrebbe dimenticare di capire, appassionarsi alla quotidianità, credere nella politica, comprare bei vestiti, seguire gli avvenimenti sportivi, fantasticare sull’ultimo modello di automobile, guardare con interesse e partecipazione emotiva i programmi televisivi. Vorrebbe tutto questo. E soprattutto vorrebbe stare bene con gli altri, non capirli, ma essere come loro, fra di loro, uno di loro, e come loro condividere le stesse cose. Alcolismo, gruppi di educazione al suicidio, abuso di farmaci, ipotesi di lobotomia, lunghe serate trascorse a giocare a Monopoli, queste sono solo alcune delle strategie che il nostro protagonista perseguirà per raggiunge il suo fine: la stupidità.

COME SONO DIVENTATO STUPIDO

dal romanzo di Martin Page

adattamento e regia Corrado Accordino

con Corrado Accordino, Viola Lucio, Marco Rizzo ed Alessia Vicardi

scene e costumi Maria Chiara Vitali

disegno luci Stefano Capra

aiuto regia Valentina Paiano

Teatro Binario 7 – Monza