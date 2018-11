Viaggio nel traffico metropolitano con Cimini

«Una canzone d’amore intima e aperta, un urlo, uno sfogo, l’incomprensione e l’incomunicabilità».

E’ il singolo Tokyo a dare il nome al tour autunnale di (Federico) Cimini, il cantautore calabrese nato sui social, che venerdì 23 novembre sarà a I Candelai di Palermo e sabato 24 novembre al Ma Musica Arte di Catania (a seguire dj set di Melz, Fransuà e Frea Gerbò per Disco Pata Music Hall Vol.1).

«Tokyo Tour è un viaggio nel traffico metropolitano, in cui stare stretti è l’unico modo per capire dove andare» dice Cimini che, sin dall’inizio, ha giocato con i social e la loro nuova capacità di stravolgere la comunicazione tra le persone, a partire dal suo primo La legge di Murphy. Tokyo è un racconto in cui il cantautore si mette a nudo mostrando luci e ombre di quella comunicazione e di quei sentimenti che legano tutti noi agli altri, e a noi stessi