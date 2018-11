Le 46 lettere di Claudio Morici scritte per un bambino

Il narratore è fermo davanti a un microfono e un leggio. Ai suoi piedi, decine di giocattoli rivolti verso lui, che aspettano impazienti di sentire il racconto. Parte così “46 tentativi di lettera a mio figlio" di Claudio Morici – lo scrittore i cui reading hanno riempito spazi culturali e teatri di mezza Italia - con la lettura della prima lettera, una per ogni anno di vita dell’autore. L’obiettivo di chi scrive è ambiziosissimo: spiegare a suo figlio il senso della vita e soprattutto il perché della separazione dei suoi genitori. Ma il viaggio sarà lungo e pieno di ostacoli con sfaccettature tonali che vanno dal comico al drammatico, dal biografico al fiabesco.

Dopo il successo di “Lui e Leila” nella scorsa stagione, Morici torna in Sicilia con il suo ultimo lavoro che ha debuttato lo scorso marzo ed è stato selezionato per il Festival di Todi Off: Venerdì 23 novembre al Piccolo Teatro Patafisico di Palermo e domenica 25 novembre al Teatro Coppola di Catania