Il "Miracolo" di Giuseppe Massa arriva a Palermo

Nel corso della tournée siciliana, approda sul palco Teatro Mediterraneo Occupato di Palermo lo spettacolo teatrale "Miracolo", scritto e diretto da Giuseppe Massa: giovedì 29 e venerdì 30 novembre alle ore 21.00.

"Miracolo" prende spunto dalle ondate migratorie che attraversano il Mediterraneo per investigare la progressiva disumanizzazione della nostra società. L’embrione del testo nasce all’interno di WRITE 2016 (residenza creativa, ideata e diretta da Tino Caspanello), che coinvolge drammaturghi siciliani ed europei all’interno del monastero di Mandanici in provincia di Messina, a cura di Gigi Spedale per Latitudini.

Successivamente, a maggio di quest’anno, la compagnia attraversa con una breve residenza artistica (sviluppatasi all’interno della rassegna “Interludi Silenziosi”) l’Oratorio San Lorenzo di Palermo. Da ciò scaturisce un primissimo studio in cui il testo terrigno fino alla bestialità viene messo in relazione agli incantevoli e biancheggianti stucchi del Serpotta. Due fratelli (becchini precari) hanno il compito seppellire un migrante ma il cimitero della città è stracolmo. Da ciò scaturisce un agro divertissement in cui i due provano, senza riuscirci, a sbarazzarsi del corpo del defunto.

Scritto e diretto da Giuseppe Massa; con Gabriele Cicirello, Paolo Di Piazza, Glory Arekekhuegbe ; scena e costumi Mela Dell’Erba; luci Michele Ambrose; suono Giuseppe Rizzo; aiuto drammaturgia Giuseppe Tarantino; assistente alla regia Marco Leone; assistente alla produzione Elena Amato. La produzione di SuttaScupa con il contributo di Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana si avvale della collaborazione di Latitudini-Rete Siciliana di Drammaturgia Contemporanea.

Info e prenotazioni a info@tmopalermo.it

Ingresso libero con sottoscrizione volontaria (minimo 7 euro)