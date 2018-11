A Catania l'anima animale dell'Onorata Società

Venerdì 30 novembre al MA, il club di via Vela a Catania da 14 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, sarà Follow Your Night sesto appuntamento di Friday, la super festa del venerdì a Catania, che si declina in mille modi diversi, con un solo obiettivo: divertirsi come se non ci fosse un domani! La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata (questa settimana i ragusani Onorata Società che presentano il nuovo album “L’anima animale”) e dei dj set a rotazione che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica.

Mezz’ora dopo la mezzanotte la festa si sposta nel club con djset, spettacoli e performance. Ed ecco che nella sala disco suoneranno i resident dj’s Mariagrazia Vinciguerra, Ugo Macaluso e Fabio Vitale. In Birreria, a partire dalle 22.30, le selezioni saranno di Antonio Oliva e Fabrizio Serio.

L’Onorata Società nasce nel 1998 a Ragusa. La band formata da nove elementi: un progetto di vita “condivisa”, a cui hanno preso parte i cantautori Simone Cugnata, Paolo Cultrera, Giuseppe Giummarra e Roberta Di Martino che salgono sul palco accompagnati sempre da Massimo Occhipinti al basso, Enrico Boncoraglio alla chitarra, Vincenzo Rotilio e Fabio Di Stefano alle tastiere e all'elettronica ed infine Ciccio Spataro alla batteria. La band preferisce non definire il proprio genere musicale in quanto, in continuo divenire, cresce e si forma insieme a loro. Musica forte, che giunge dritta al cuore, che si propone come bandiera di cultura dei popoli, di riscatto sociale, che ha al proprio interno esperienze vissute, scandite da beat in battere e levare, raccontano uno spaccato della loro terra e del loro modo di approcciare la vita. Arte e musica che sul palco si trasformano in un trascinante e ed esplosivo momento di tensioni creative e di allegria e riflessione, scandito da un sound singolare e coinvolgente. Onorata società è rigorosamente autrice dei testi e delle musiche.

A ottobre è uscito “L’anima animale”, terzo album per la band ragusana: otto tracce, nuove sonorità, impegno ma anche ironia, e un titolo pensato come auspicio ad una conciliazione tra gli istinti dell’animale uomo e l’identità globale “che ci vuole sempre più denaturalizzati e deumanizzati”. L’album, che vede coinvolti tra i passeggeri Lello Analfino dei Tinturia, che si è occupato della supervisione artistica e Francesco Prestigiacomo che ha curato arrangiamenti e produzione, apre con il brano “Randagi”, una sorta di autocelebrazione in bilico tra gli istinti primordiali ed il libero arbitrio.

Poi “Maluversu” in cui l'avidità dell'uomo prefigura scenari ed assetti politico-sociali e tecnologici per lo più negativi a cui segue il “Bisogno necessario”, la risposta della band alla domanda esistenziale sul ruolo della musica. “Senza confini” è il primo brano che ha anticipato il disco: un richiamo ai valori umani e civili ben rappresentato nel videoclip. “Nuovi eroi (feat. Lello Analfino)” è un inno all'onestà di chi lotta ogni giorno contro ogni tipo di mafia, a cui segue un invito a mantenere i nervi saldi e non annegare nel disordine globale nel brano “Giungla”. L’album chiude con “Il cuore di Andrea” e “Felicemente social” in cui si sottolinea il culto dell'immagine attraverso i social e la perdita dei rapporti umani reali a favore di quelli virtuali, su YouTube il videoclip.

Negli ultimi quattro anni la band ha calcato centinaia di palchi, condividendoli anche con artisti di caratura nazionale ed internazionale tra cui Manu Chao, 99Posse, Lello Analfino & Tinturia, Sud Sound System, Alpha & Omega, Roy Paci, Rita botto, Rocco Hunt, Deborah Iurato, oltre ad aver partecipato a vari festival, come Musicultura (Macerata), il Festival Antimafia di Milano, e vinto il premio come Miglior Performance live al Lennon Festival. La band, dopo “Follow me” e “Medicina Popolare”, sta per mettere al mondo il terzo album.