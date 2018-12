Viaggio nella mente che "mente"

Un toccante viaggio nei meandri di una mente stravolta dalla malattia, nella dolorosa tragedia di una famiglia che deve fare i conti con l’Alzheimer. Piero Maccarinelli porta in scena Il padre di Florian Zeller, giovane drammaturgo francese vincitore del Premio Molière 2014, che è il racconto di una discesa.

Lo spettacolo, di cui sono interpreti principali Alessandro Haber nel ruolo del padre e Lucrezia Lante della Rovere in quello della figlia Anna, è in scena fino a domenica 16 dicembre al Teatro Verga di Catania per poi spostarsi al Teatro Tina di Lorenzo di Noto martedì 18 (per la stagione Palco centrale non solo classici impaginata dal sovrintendente della Fondazione Salvatore Tringali) e al Teatro Garibaldi di Enna mercoledì 19 dicembre per la stagione comunale firmata da Mario Incudine.

Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere in scena - foto di Tommaso Le Pera



La storia della piece è quella di Andrea - interpretato da Alessandro Haber che ancora una volta regala al pubblico una grandissima prova d’attore - un uomo molto attivo nonostante la sua età, ma che mostra i primi segni di una malattia che potrebbe far pensare al morbo di Alzheimer. Anna, sua figlia, che è molto legata a lui, cerca solo il suo benessere e la sua sicurezza, ma l’inesorabile avanzare della malattia la spinge a proporgli di stabilirsi nel grande appartamento che condivide con il marito, nonostante quest’ultimo sia assolutamente contrario: per il bene del padre Anna è disposta a mettere a repentaglio anche la propria vita sentimentale. Lei crede che sia la soluzione migliore per il padre che ha tanto amato e con cui ha condiviso le gioie della vita, ma le cose non vanno come previsto: Andrea si rivela essere un personaggio fantastico, colorato, che non è affatto deciso a rinunciare alla sua indipendenza.

La progressiva degenerazione della malattia getta nella costernazione i familiari, ma la sapiente penna di Zeller riesce a descrivere una situazione che, seppur tragica per la crescente mancanza di comunicazione causata dalla perdita di memoria, viene affrontata con leggerezza e con amara e pungente ironia.

Tutto a poco a poco va scomparendo: i punti di riferimento, i ricordi, la felicità della famiglia. La perdita dell’autonomia del padre progredisce a tal punto che Anna è costretta a dover prendere decisioni al suo posto, e contro la sua volontà. Così le geometrie scenografiche (firmate da Gianluca Amodio) di un elegante appartamento parigino si trasformano lentamente in quella che, molto probabilmente, sarà la dimora definitiva dell’uomo: l’asettica cameretta di un ricovero.

Lo spettacolo costringe il pubblico ad essere partecipe dello smarrimento di Andrea, delle sue visioni, del suo progressivo e irreversibile distacco dalla realtà, facendo toccare con mano la drammatica condizione del disagio mentale, mescolando le scene “reali” e quelle immaginate da Andrea, che precipita gradualmente in un totale confusione scambiando volti, nomi, fatti, tempi e luoghi. Completano il cast David Sebasti, Daniela Scarlatti, Ilaria Genatiempo e Alessandro Parise.