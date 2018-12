In un film la storia del Trip hop

Dopo l’esordio milanese a Linecheck, il docufilm “The Man From Mo’ Wax” di Matthew Jones arriva a Catania sabato 14 dicembre alle ore 19 da Open (via Porta Di Ferro 38). La proiezione in lingua originale con sottotitoli in inglese è stata organizzata durante un happening, organizzato da English Plus Academy e Soda Elettrica, per celebrare James Lavelle e l’etichetta Mo’ Wax che l’artista fondò nel 1992, a 18 anni, inventando il trip hop. Una rivoluzione che entrò nella storia con Endtroducing di Dj Shadow e divenne adulta con il progetto Unkle, coinvolgendo anche superstar rock come Thom Yorke e Josh Homme o Ian Brown degli Stone Roses. Dentro ci sono tutti gli ingredienti delle storie di strada che si rispettano: ego, denaro e droga, ma è un docufilm sulla forza creativa, sull’importanza dello stile, sullo sfidare il tempo e i luoghi comuni. A seguire More Waxes: un giradischi a disposizione per condividere i propri dischi preferiti. Ingresso 10 euro inclusa consumazione.