Cardillo e Giambello, un pianoforte per due

Per la stagione concertistica “Florilegi sonori” promossa dalla Società Catanese Amici della Musica sotto la presidenza di Tony Maugeri e la direzione artistica di Anna Rita Fontana, e nell’ambito del calendario natalizio promosso dal Comune di S. Agata li Battiati, domenica 16 dicembre, alle 18, nel Salone della Biblioteca comunale di S.Agata Li Battiati, si esibirà il duo pianistico “Piano in Duet” formato da Tania Cardillo e Alberto Giambello, su musiche di Clementi, Liszt, Debussy e Gershwin. La formazione (che ha debuttato al Palazzo della Cultura di Catania, per merito del Centro Culturale e teatrale Magma), muove dallo stile classico di Clementi, giungendo alle possenti sonorità di Liszt nella rinomata seconda Rapsodia ungherese e alla funambolica Rhapsody in Blue di Gershwin, attraverso le evocazioni pittorico-impressioniste di Debussy, del quale ricorre quest’anno il centenario della morte.

Il pianista Alberto Maria Giambello, nato a Catania, figlio d’arte, è stato avviato alla musica dalla madre, pianista. Ha studiato e si è diplomato con il massimo dei voti sotto la guida di Giovanna Ferro, presso l’istituto Musicale “Vincenzo Bellini” della sua città, compiendo contemporaneamente gli studi d’istruzione superiore. Trasferitosi a Milano, ha seguito Corsi di Perfezionamento pianistico sotto la guida di Alberto Mozzati ed ha frequentato la Scuola di Paleografia Musicale di Cremona. Dopo essersi inizialmente dedicato al repertorio solistico e cameristico, ha rivolto la sua attenzione al repertorio operistico e liederistico, collaborando con la Scuola di Canto di Iris Adami Corradetti.

Ha tenuto recital per alcune delle più importanti istituzioni musicali italiane (Gioventù Musicale Italiana, ARCI, Centro Incontri Musicali, Lions e Rotary Clubs) ed ha collaborato con artisti ed istituzioni liriche in U.S.A., Germania, Svizzera e Sud America. Da oltre un ventennio svolge un’intensa attività di pianista accompagnatore anche per conto del Centro Lirico di Catania, Istituzione che risulta impegnata sia nell’ambito didattico che in quello artistico; della stessa Istituzione è stato uno dei Soci Fondatori ed oggi ne è il Presidente. È fondatore e Direttore principale della Giovane Orchestra Etnea, per la quale ha composto ed elaborato musiche di Albinoni, Bach, Donizetti, Haendel, Schubert, Veracini, Vivaldi. Insegna presso il Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina.

Nata a Catania, nipote d’arte, la pianista Tania Cardillo ha iniziato giovanissima gli studi musicali con Alberto Giambello e si è diplomata in pianoforte al Conservatorio “L. Canepa” di Sassari sotto la guida di Stefano Mancuso; in seguito ha conseguito il Diploma di “Didattica della Musica” (Messina). Ha frequentato Corsi di Perfezionamento, solistici e di musica da camera, tenuti, tra gli altri, da Sergey Dorenskj e Ruggiero Ricci (Salisburgo), Mario Delli Ponti (Catania), Angelo Persichilli (Roma), e principalmente Fausto Zadra (Roma e Losanna) che ha dato un’impronta significativa alla sua crescita artistica.

È stata premiata in Concorsi Musicali, Nazionali ed Internazionali: “B. Albanese” di Caccamo, “Hyperion” di Ciampino, “Giovani Talenti” di Taranto, “G. Campochiaro” di Pedara, “Musicainsieme” di Catania, “Seiler” di Palermo, “Città di Massafra”, “Ibla Grand Prize” di Ragusa, “Magma” di Catania, ecc. Si è esibita in varie città italiane ed europee suonando sia da solista che in varie formazioni cameristiche: il “Fenìlya Trio” con la violinista Manuela Caserta ed il violoncellista Alfredo Borzì, il trio “Diamante” con i flautisti Angelo Persichilli e Salvatore Vella, il “TrìadEtnéa” con il clarinettista Lorenzo Giuseppe Lima e la fagottista Patrizia Pane; il “Fenìlya Cello Duo” col violoncellista Alfredo Borzì, il duo “Klaripian” con il clarinettista Salvatore Assenza, il “Pi@noClari.net Duo” con il clarinettista Lorenzo Giuseppe Lima, il “Duo Siciliana” con la flautista Nunziata De Francesco, il duo “Edelweiss” con la violinista bulgara Alexandra Dimitrova, i duo con gli argentini Monica Robledo (soprano), Eduardo Tami (flautista) e Viviana Almerares (violoncellista).Alla carriera concertistica unisce una seria attività didattica, avvalorata dalla pubblicazione di un trattato di teoria musicale (“Kronos” – Ed. Novecento); insegna Pianoforte presso l’Istituto Comprensivo Statale “XX Settembre” di Catania.

PIANO IN DUET

Muzio Clementi (Roma, 1752-Evesham,1832) Sonata in mi bem. magg., op.14 n.3; Allegro- Adagio-Allegro(Rondò)

Franz Liszt (Raiding, 1811-Bayreuth,1886) Rapsodia Ungherese n. 2

Claude Debussy (Sain Germain-en Laye,1862-Parigi, 1918) Petite Suite; En bateau; Cortege; Menuet; Ballet

George Gershwin (Brooklyn,1898-Hollywood,1937) Rhapsody in Blue (arrangiamento di Henry Levine)