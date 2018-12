La libertà pop di Edy/Alessio Grasso

Dopo vent’anni di avant-punk made in Usa con i suoi UltraviXen, il catanese Edy (al secolo Alessio Grasso) ha debuttato come solista pubblicando un disco pop interamente cantato in italiano: Variazioni, disco in cui racconta di un uomo che decide di “essere”. Il disco, infatti, è stato scritto durante la convalescenza di un grave incidente, a seguito del quale l’artista ha deciso di lasciare spazio espressivo alla dimensione cantautorale e pop. Le 12 canzoni, che presenterà sabato 22 dicembre al Mono di Catania, raccontano il cambiamento e sono frutto dell'incontro fra la penna e la chitarra di Edy e la visione artistica del produttore e musicista Marco Fasolo (Jennifer Gentle). Venerdì 21 dicembre, inoltre, Edy proporrà alcuni brani del disco anche alla Villa Bellini di Catania per il pubblico di XMas Factory.