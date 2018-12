Una festa di musiche e danze dalla Polonia

Una grande festa di musiche e danze dalla Polonia. Giovedì 27 dicembre ore 21.15 al Cine Teatro Odeon di Catania l’Associazione Musicale Etnea propone il live della Warsaw Village Band. Conosciuta in tutto il mondo la formazione ha cercato nelle proprie radici l’ispirazione musicale, esplorando i suoni arcaici e folkloristici dei loro antenati. Fondata nel 1997 si è esibita per la prima volta nel 1999 al Sopot Festival, dove venne scoperta dal produttore Ulrich Balss di JARO che, nella primavera del 2003, pubblicò il secondo CD “People’s Spring” che diede fama internazionale alla band.

Nei primi mesi del 2004 si sono esibiti ad Edimburgo all’interno del BBC World Musica Award. Nel 2006 hanno vinto il primo dei tre “Frederik Award”, una sorta di Grammy polacco. A queste onorificenze si sono aggiunte le commissioni per la composizione di colonne sonore per videogiochi, film, produzioni teatrali, accanto a concerti in giro per il mondo.

La BBC inglese ha reso omaggio alla band con un ritratto di 16 minuti che è stato trasmesso in diversi paesi europei. I loro CD sono stati pubblicati negli Stati Uniti, in Giappone, e attualmente la Warsaw Village Band è considerato l’ensemble di maggior successo dell’est Europa fuori dai circuiti mainstream. Il New York Times li ha definiti una delle più importanti band attive sul palcoscenico musicale mondiale capace di esprimere “il suono della globalizzazione”.

La formazione: Maja Kleszcz violoncello e voce, Magdalena Sobczak cimbalom e voce, Sylwia Świątkowska violino, suka e voce, Wojciech Krzak violino, ghironda e scacciapensieri, Piotr Gliński bęben e Maciej Szajkowski tamburo a cornice