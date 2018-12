Natale al MA con l'house internazionale di Riva Starr

Il Natale al MA di Catania, il club di via Vela da 14 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, è sempre al MAssimo, all’insegna del divertimento.

A cominciare dall’appuntamento di domenica 23 dicembre con No Ordinary Sunday, la domenica fuori dall’ordinario del MA da sempre una domenica di gusto e spensieratezza cone l’aperitivo dello chef sempre diverso e squisito, la musica dal vivo di Alessandro Falcione col suo Palco libero, jam in libertà in Birreria, come sempre con mille ospiti dal vivo. Per l'appuntamento di domenica 23 dicembre il Palco libero show mette i panni di Babbo Natale con il live della cantante Valentina Ossino che insieme ad Alessandro Falcione ci porteranno nel loro mondo acustico. Open voice Fabrizio Irrera e il suo show natalizio. In sala teatro come consueto il Love Set, lo show di Mario Man che con il suo “love” fa scuotere il bacino per bene prima di affrontare una nuova settimana.

Alessandro Falcione e Valentina Ossino

Lunedì 24 dicembre al MA torna la serata Belli Freschi, da mezzanotte in poi, con i dj set di Andrea Normanno e Alberto Costa, opening di Andrea Montalto.

Martedì 25 dicembre, sarà la volta dell’XMas Party di Happy Nite Il club siete voi, l'energia della house music internazionale, il surrealismo dei party newyorkesi degli anni 70, l’espressione della cultura soul, rithm’n’blues e funky, empatia di moda e musica. All I want for Christmas is make you happy è il titolo della serata che avrà come guest star internazionale il dj e produttore Riva Starr. La serata comincia alle 20 in birreria con la musica di “House Recreation”, con i dj’s a confronto Corinne Pinto e Dino Sole. Dalle ore 23, nel Main Stage, comincia il dj set di Mark Row, affermato dj siciliano in “pista” già da una ventina d’anni, che pubblica i suoi brani con le etichette svizzere Torks Rec. e AQU Music, e con l’italiana Polar Noise. Dalle 2 la consolle sarà di Riva Starr (Snatch Records) mentre nella Secret Room le selezioni saranno di Giovanni Barbagallo.

Stefano Miele, al mixer Riva Starr, non ama affatto le celebrazioni. Sul suo sito ufficiale non scrive una biografia, ma lascia soltanto un elenco di articoli che danno l’idea del personaggio… ma forse non raccontano la sua musica, ovvero il motivo per cui, pur facendo musica dance di grande qualità, sia diventato anche una stella del clubbing. La sua “I Was Drunk” è una marcetta divertentissima, non solo un brano da club. Il suo remix di “Splendido Splendente” della Rettore, rende finalmente giustizia a un piccolo / grande capolavoro della musica italiana. Da lungo tempo si è trasferito a Londra e da Londra con la sua label Snatch! collabora col gotha del clubbing internazionale. Il suo più recente singolo, “Get Naked”, lo ha realizzato con Fatboy Slim, il dj più influente degli ultimi 20 anni. Non per questo Stefano / Riva ha rinnegato Napoli e la sua Campania: il suo stile resta colorato, divertente, non minimale, e per questo è vicino, musicalmente, a gente come i Sud Sound System, coi quali ha pubblicato “Orizzonti”.