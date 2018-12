Il nuovo gospel di Laura Wilson & Nù Movement

Toni robusti e ritmi sonori più marcatamente soul sono gli elementi che fanno emergere tutta la personalità di Laura Wilson & Nù Moevement che venerdì 28 dicembre si esibiranno nella Chiesa di Santa Caterina a Messina e sabato 29 al Teatro Garibaldi di Modica. Laura Wilson ha pochi eguali nelle escursioni e timbriche vocali: la sua veste sonora è più incline alla moderna spiritualità che si manifesta, con ritmi e ballate ricche di groove, alzando il livello emotivo con enfasi. Con lei gli apporti ritmici e vocali del gruppo, che si assesta come uno dei più corposi live set Gospel a cui si può assistere. Questa formazione, infatti, è un insieme di musica religiosa tra spirituals tradizionali neri e suoni moderni opportunamente rivisitati e resi popolari dalla tradizione classica per una messa in opera perfetta, tra precisione e bellezza delle voci, profondità delle canzoni sacre, il tutto collegato al lato più modern e contemporaneo