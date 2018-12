Dimartino e Cammarata raccontano Chavela Vargas

Dimartino e Fabrizio Cammarata hanno trasformato "Un mondo raro" in un vero e proprio spettacolo teatrale per concludere la rassegna Anteprima Scena Nostra di Palermo. Grazie alla collaborazione di Giuseppe Provinzano, che firma la regia, i due cantautori palermitani dal 28 al 30 dicembre portano in scena allo Spazio Franco dei Cantieri Culturali alla Zisa un brillante adattamento del loro romanzo che ripercorre la vita fra musica, alcool, passioni impossibili e magia di Chavela Vargas, una delle voci più importanti dell’America Latina. Un omaggio appassionato a una delle voci più autentiche e rivoluzionarie della tradizione messicana con uno spettacolo in cui la Sicilia e il Messico si fondono attraverso la musica, la narrazione e il teatro di figura. Nella messa in scena anche le voci narranti di Filippo Luna, Chiara Muscato, Giuseppe Provinzano e Gisella Vitrano.

I burattini dello spettacolo - foto di Rosy Romano

«“Un mondo raro” è una ricerca che ha viaggiato nel tempo e nello spazio - scrivono Dimartino, Cammarata e Provinzano - , che ci ha visto raggiungere il Messico per ritrovare inaspettatamente connessioni con i nostri luoghi di origine, un percorso artistico che è stato dunque un viaggio fisico, mentale ed emotivo e che ha attraversato i generi diventando un video prima, un libro poi, ovviamente un disco per infine approdare nel teatro con questo concerto spettacolo. La scelta di creare uno spettacolo, e non un semplice concerto, nasce dalla forte necessità di raccontare questa storia meravigliosa e quel mondo fascinoso in cui ha vissuto Chavela Vargas, andando oltre i brani che l’hanno resa famosa, per raccontare le dinamiche di quella vita avventurosa che ne hanno fortemente condizionato la carriera. Abbiamo intrapreso con coraggiosa incoscienza l’allestimento di questo lavoro dando a questo il sapore del viaggio: abbiamo proposto a Giuseppe Provinzano un nostro progetto di regia perché collaborasse con noi alla strutturazione di un linguaggio in cui le nostre canzoni nascessero dalle narrazioni e le narrazioni dei tanti personaggi attraversassero quei luoghi e quel tempo sciorinato in quei 2 novembre, completandosi con le nostre canzoni. Durante il lavoro Chavela Vargas è stata presente in ogni nostra scelta e per questo abbiamo sentito il bisogno di rappresentarla e darle voce, scegliendo di farlo con quei pupi siciliani che ci riconnettono con le nostre tradizioni, fedeli a quel processo di connessioni che ci ha sorpreso e che ci ha guidati sino a qui: non siamo degli attori, né tantomeno dei registi, vogliamo solo raccontare una storia, che è la cosa che conta più di tutte».