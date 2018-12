Al MA di Catania Capodanno come in una fiction

Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo il MA di Catania, il club di via Vela da 14 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, si trasforma nel set principale de La Casa De Papel (La casa di carta), la serie televisiva spagnola più vista di tutti i tempi, ideata da Álex Pina, che quest’anno ha vinto l’Emmy Award come miglior serie tv drammatica. Nella serie tv otto persone vengono reclutate per una rapina estremamente ambiziosa: irrompere nella zecca nazionale spagnola di Madrid, e stampare 2.400 milioni di euro per poi sparire con l'ingente malloppo. La selezione di tali individui, tutti con precedenti penali di vario genere, è stata svolta non solo in base alle competenze specifiche di ciascuno, ma tenendo conto soprattutto della condizione sociale: si tratta infatti di persone che per varie ragioni non hanno nulla da perdere. Il selezionatore viene inteso come il “professore”.

Ecco che il MA diventa “La Casa de Año Nuevo”, per un evento elegant & bizarre, evento esclusivo in cui follie, suspense, misteri, eccessi e allegria saranno le parole chiave di una nottata tutta all’insegna del divertimento, dell’eleganza e della trasgressione. La selezione dei "sequestrati" è affidata agli animatori dei vari format del Ma ovvero Matrioska, Fun Or Nothing, No Ordinary Sunday e Happy Nite.

Non mancherà la musica per il Capodanno del Ma con il live di matrice swing di Dario & i Professori: 5 menti diaboliche, un piano perfetto: la musica sarà “derubata” delle più belle canzoni di tutti i tempi, in una sola, splendida, notte. La formazione: Dario Greco chitarra e voce, Christian “Yumi” Cosentino basso funky; Alessandro “Pandi” Spagna percussioni e voci; Salvo “Big man” Farruggio batteria e voci; Giorgio Indaco chitarra elettrica volante e voci.

In teatro si svolgerà anche il Love Set lo show di Mario Man che con il suo “love” fa scuotere il bacino per bene.

La notte dancefloor del Capodanno al MA vivrà delle selezioni house dei resident dj’s Mariagrazia Vinciguerra, Ugo Macaluso, Frea Gerbò. In Birreria si avvicenderanno i dj set pop, funk & hip hop di Antonio Oliva, Tommy Boy e Fabrizio Serio.

Dario Greco