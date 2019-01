Le parole nascoste nei canti liturgici della tradizione nera

Hidden Sayings, diretto da Mario Biagini e realizzato con i membri dell’Open Program, è un’esplorazione creativa dell’interazione tra canti del sud degli Stati Uniti, che appartengono alla tradizione Afro-Americana e testi appartenenti alle origini della cristianità, prevalentemente tradotti dal copto e provenienti dall’area geografica che raggruppa Egitto, Medio Oriente e Grecia.

Lo spettacolo, che sarà messo in scena martedì 22 gennaio alle ore 21.15 al Centro Zo di catania per la stagione dell'Associazione Musicale Etnea, si interroga sui testi e sulle canzoni: quale può essere la loro funzione al giorno d’oggi per noi? quale può essere la natura del processo a cui danno accensione? e quale può essere il significato dell’evento a cui danno vita? come può la qualità di questi processi diffondersi e raggiungere le persone attorno a noi?

Il potenziale esplorato da questo lavoro si manifesta attraverso elementi al contempo semplici e complessi – azione, contatto, parola, canto e danza. Abbiamo l’intuizione che la natura di questo lavoro possa creare le condizioni affinché possa avere luogo un incontro.

Il Workcenter di Jerzy Grotowski e Thomas Richards è stato fondato nel 1986 a Pontedera, località in cui Grotowski trascorse gli ultimi 13 anni della sua vita sviluppando una linea di ricerca sulla performance conosciuta come l’Arte come veicolo, che portò avanti fino alla sua morte nel 1999.

All’interno di questa ricerca investigazione creativa Grotowski lavorò a stretto contatto con Thomas Richards e Mario Biagini, gli unici eredi del suo patrimonio che include l’intero corpus dei suoi scritti. Dal 1999 Richards e Biagini, che sono rispettivamente Direttore Artistico e Direttore Associato, mandano avanti il percorso di ricerca sulla performance del Workcenter. Attualmente al suo interno operano 18 artisti provenienti da 9 diversi paesi.

Jerzy Grotowski è considerato uno dei più influenti esponenti teatrali del XX° secolo: i suoi esordi come regista si fondarono sulle ricerche pioneristiche di Constantin Stanislavski. Grotowski rivoluzionò e cambiò la concezione della relazione tra pubblico ed attore nel teatro contemporaneo occidentale, agendo sullo spazio del palcoscenico e sulla recitazione. Tra la fine degli anni ’70 ed i primi anni ’80, abbandonate le produzioni teatrali, iniziò una ricerca sul Teatro delle Fonti, che lo condusse in India, Messico, Haiti e altri luoghi in giro per il mondo, con lo scopo di entrare in contatto con pratiche tradizionali di culture diverse. Sul filo di questa ricerca, negli anni compresi tra il 1983 ed il 1986, Grotowski iniziò un lavoro volto ad identificare specifici elementi costanti all’interno delle diverse tradizioni rituali. A conclusione di questo periodo, il regista polacco sviluppò l’ultima fase della sua ricerca, conosciuta come Arte come veicolo, in cui l’attenzione per l’arte si coniuga con l’approccio dell’interiorità dell’essere umano.Attualmente il Workcenter porta avanti l’indagine dell’Arte come veicolo, destinandola ad una molteplicità di luoghi come teatri, edifici industriali, chiese, sale concerto, pub, bar, ma anche case ed appartamenti. Nel corso dei suoi 30 anni di attività tantissimi artisti provenienti da tutto il mondo si sono uniti al team del Workcenter, alcuni di loro per brevi periodi, altri per una durata vicina ai 10 anni. Il Workcenter si dedica alla crescita professionale dei suoi artisti e concentra i suoi sforzi affinché ogni membro del gruppo sviluppi il potenziale creativo che lo rende unico e lo caratterizza. Grotowski, infatti, non desiderò mai che la propria ricerca si trasformasse in una pratica dogmatica.