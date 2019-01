Nel "piccolo" mondo di Ale e Franz

Ale e Franz arrivano in Sicilia per tre date di "Nel nostro piccolo" martedì 29 e mercoledì 30 gennaio al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e il 31 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania. Lo spettacolo, firmato alla regia da Alberto Ferrari e che li vede in scena con i musicisti Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Francesco Luppi e Marco Orsi, è un viaggio alla ricerca del punto di partenza, quello che ha mosso la voglia e la ricerca di comicità dell'acclamato duo. Il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno. Di raccontare le piccolezze, le sconfitte, le paure che accompagnano ogni persona. Il coraggio di vivere storie non sempre vincenti e la forza di trasmettere emozioni vere. La gioia della vita. Tutto questo come solo loro sanno fare: ridendo, ridendo, ridendo.