A Catania l'elettronica minimale di Murcof

Con il concerto del compositore messicano Murcof, che presenta il suo nuovo album “Lost In Time”, il 31 gennaio da Zo centro culture contemporanee di Catania si apre la stagione 2019 di “Partiture”, la rassegna prodotta dall’associazione Zo, che promuove un ciclo di concerti tra musica contemporanea e neoclassica. Un contenitore variegato che abbraccia un vasto ambito musicale: dall’organico strumentale all’elettronica, dall’ambient music al soundtrack. Partiture di linguaggi musicali colti in cui la figura del compositore coincide con quella dell’interprete. Una rassegna che promuove autori e compositori contemporanei che, nella loro personale ricerca artistica, propongono nuovi linguaggi musicali, sconfinando in ambiti di nuove tecniche compositive ed esecutive, avvalendosi di organici tradizionali o di strumentazioni non convenzionali.

Primo appuntamento nel calendario di partiture, dunque, è il live di giovedì 31 gennaio, (ore 21, ingresso 10€, biglietti in prevendita presso Ticketone, info e prenotazioni info@zoculture.it - 347 4826940) del compositore messicano Murcof, uno dei massimi esponenti della musica elettronica internazionale. Murcof presenta il suo nuovo album "Lost In Time", progetto audiovisivo in cui la musica di Murcof accompagna le immagini del film omonimo dell’artista canadese Patrick Bernatchez, nel quale, due narrazioni parallele, ambientate tra il ghiaccio e la neve di un paesaggio polare, danno vita ad una sorta di parabola sul tempo.

Theo Teardo sarà a Catania il 14 febbraio con “Less is more”

Murcof è il moniker dell'artista messicano Fernando Corona. La sua musica è scarna, minimalista, elettronica. Le sue composizioni sono basate su percussioni elettroniche astratte, glitch, influenzate dalla musica classica, ambient, drone, musica sintetica, etnica e improvvisazione libera. I ritmi derivano da minimal techno, dub, glitch, musica industriale e IDM, spesso allineati attorno a un battito di 4/4. Dal vivo ha collaborato con musicisti provenienti dai background musicali più vari, come il trombettista jazz Erik Truffaz, il suonatore di tabla Talvin Singh, il compositore contemporaneo Philippe Petit.

Nel progetto audiovisivo “Lost in time”, la musica del compositore messicano accompagna immagini video in cui si intrecciano due narrazioni parallele: nella prima seguiamo un cavallo e un cavaliere senza volto alla deriva in un paesaggio di ghiaccio e neve, perso nel tempo e nello spazio; la seconda rimanda invece agli esiti di un ipotetico esperimento scientifico. “Lost in Time” ci immerge in un rinnovamento perpetuo, che termina con un nuovo inizio. I protagonisti - due esseri legati da dipendenza reciproca - sono intrappolati in un loop temporale in cui la vita e la morte ruotano senza sosta. A fare da colonna sonora originale, le composizioni di Murcof si fondono con l'aria delle Variazioni Goldberg cantata da Les Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Fennesz il 19 maggio presenterà a Catania il suo ultimo album “Agora”

Il cartellone di “Partiture” vedrà sul palco tra i “big” Theo Teardo con “Less is more”(14 febbraio), Thollem McDonas in “Solo piano” (29 marzo), la performance Maia (Naked) di Davide Oliveri (18 aprile), Fennesz con il suo ultimo album “Agora” (19 maggio). Inoltre, Isabella Libra/Daniela Orlando in “To play two too” (7 marzo), l’atto finale di Soundtrack Residencies con la presentazione dei progetti delle residenze di creazione di Andrea Normanno, Michele Di Leonardo, Donato Di Trapani, Luca Zarbano e Luca La Duca (13-14 marzo), la band bolognese Earthset con la sonorizzazione del film muto “L’uomo meccanico” (5 aprile), il progetto “Rageen” del gruppo catanese Okies (11 aprile) e “Fontana Mix (Omaggio a John Cage)” a cura di Renato Messina e della classe di Musica elettronica dell’ISSM Bellini di Catania (3 maggio).