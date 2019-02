A Modica risate amare con un quartetto di "ex mariti"

Tre casalinghi disperati, a cui ben presto se ne affianca un quarto altrettanto senza speranza, costretti a fare i conti con la difficile quotidianità fatta di spese al supermercato, pulizie settimanali e faccende domestiche, oltre che il complicato rapporto con le ex famiglie. Sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, per la stagione teatrale diretta da Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata, venerdì 8 febbraio, alle ore 21.00, arriva la divertente commedia “Casalinghi disperati”, scritta da Cinzia Berni e da Guido Polito e diretta da Diego Ruiz, che porterà in scena, in chiave comica, un tema ormai attualissimo che di comico spesso poco ha: le problematicità cui devono andare incontro gli uomini separati. Irresistibili le avventure dei quattro protagonisti, interpretati da Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max Pisu e Danilo Brugia, che metteranno a nudo le difficoltà di ogni giorno che i coinquilini “forzati” dovranno affrontare: pulire l’appartamento che dividono, fare le spesa, sbrigare le faccende di routine, preparare i pasti, sbarcare il lunario con le rispettive ristrettezze economiche. Uno spettacolo che in modo esilarante riesce ad affrontare tematiche importanti, permettendo a molti di identificarsi con quello che è ormai considerato un dramma sociale. La scenografia è di Mauro Paradiso, le musiche di Stefano Magnanensi. la sottile ironia