A Palermo la comicità di Pino Insegno e Roberto Ciufoli

Tornano insieme sulla scena Pino Insegno e Roberto Ciufoli, coppia piena di spunti ironici che imperversa sui palcoscenici italiani da oltre trent’anni. Dall'8 al 17 febbraio saranno in scena al Teatro Al Massimo di Palermo con “Vieni avanti cretino”, una carrellata irresistibile di gag, monologhi, sketch, in un fuoco di fila di personaggi e risate, insieme a Federico Perrotta, Vito Ubaldini e la Cretinetti Band, diretti alla regia da Guglielmo Ferro.

Insegno e Ciufoli nel 1986 con Francesca Draghetti e Tiziana Foschi formano il gruppo comico La Premiata Ditta che debutta in Rai partecipando alle trasmissioni “Pronto, chi gioca?” e “Pronto, è la Rai?”, vero e proprio trampolino di lancio del quartetto comico verso la popolarità. Successivamente partecipano a numerose trasmissioni per le reti Rai. l grandissimo successo arriva all'inizio degli anni 2000 con la sitcom “Finché c'è ditta c'è speranza” e con il programma “Premiata Teleditta”, in cui il quartetto si esibisce interpretando in maniera irriverente le produzioni televisive di successo del periodo.