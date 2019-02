A Catania il folk spartano di Rowan Coupland

Mercoledì 20 febbraio al Teatro Coppola di Catania arriva Rowan Coupland, cantautore e polistrumentista inglese, naturalizzato a Berlino, il cui lavoro si concentra maggiormente sulle profondità delle situazioni, reali o immaginarie. Coupland è stato membro del gruppo Sons of Noel and Adrian con cui ha suonato a festival importanti come il Big Chill e l’End of the Road in UK e con cui, sempre in Gran Bretagna, nel 2009 è andato in tour di supporto ai Mumford and Sons. Da solista si è esibito alla Union Chapel di Londra e ha condiviso il palco con Anna Calvi, Laetitia Sadier (Stereolab), Mount Eerie (the Microphones), Damien Jurado, Diane Cluck, Sleeping States e molti altri. Il live di Coupland è bello scarno e intenso; non sta mai fermo un attimo, si muove tra la gente, sbraita, canta a cappella, si schianta a terra senza alcun ritegno. Il suo è un folk delicato, spartano, senza troppi compromessi.