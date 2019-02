A Catania la festa house con Moon Rocket e Ferreri

Sabato 23 febbraio al MA di Catania, il club di via Vela da 14 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, quinto appuntamento di stagione col format Happy Nite (il club siete voi). Happy Nite è l'energia della house music internazionale, il surrealismo dei party newyorkesi degli anni 70, l’espressione della cultura soul, rithm’n’blues e funky, empatia di moda e musica. Una serata speciale, chiamata Disco Town, semplice espressione adrenalinica della House Music.

La serata inizia alle 22 in teatro il live di Luca Distefano e Cesko che presentano “Hun Batz”. Sintetizzatori e batteria acustica per un duo tutto "elettronica". Suoni mai casuali, arpeggi ipnotici e ritmica mai scontata per un connubio che, live, risulta tanto raro quanto efficace. Elettronica è il loro voto, commistione di ambienti e sonorità moderne per un live che sa di speciale.

Mezz’ora dopo la mezzanotte in sala disco si balla prima con il dj catanese Larsen, nickname di Antonio Maugeri, uno che viene dal rock per poi passate alla techno e all’house. Subito dopo il set “Disco Town” di Angelo Ferreri & Moon Rocket.

Il duo formato da Angelo Ferreri & Moon Rocket, rivelazione di Traxsource 2018, la classifica dell’anno della nota etichetta house americana, riflette l'essenza del SoulFul in chiave moderna. Sabato 23 febbraio al MA si potrà sentire Moon Rocket, nome d’arte del dj e produttore italiano newyorkese d’adozione Raffaele Scoccia, richiamare il pioniere dell’house Kerri Chandler che picchia le sue dita sulle tastiere regalando una seconda anima alle tracce super cool mixate dal ragusno Angelo Ferreri, che tra l'altro è stato il miglior “Jackin House Artist” del 2018. Il loro ultimo brano, "Got What You Need" attualmente è al primo posto sulle più importanti classifiche di musica House.