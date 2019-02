A Catania il cinema da sentire dei Camera Ensemble

Si svolgerà il 23 febbraio, alle 17.30, nella Sala Minerva dell’hotel Nettuno di Catania, il prossimo appuntamento della Società Catanese Amici della Musica per l’attività concertistica 2018-2019, sotto la direzione artistica di Anna Rita Fontana e la presidenza di Tony Maugeri. Il concerto, in collaborazione col Kiwanis Club Catania Centro, presidente Gianni Vecchio, vedrà protagonista questa volta il “Camera Ensemble”, un quintetto di affiatati musicisti che si esibirà in MusiCinema, un accattivante connubio tra immagini in videoproiezione e musiche da cinema, negli arrangiamenti compiuti dal compositore e tastierista Alessandro Strano. Ad affiancare quest’ultimo, la figlia Giulia Strano al violoncello, Giovanni Anastasio al violino, Rosaria Milici alla viola e Claudio Spoto all’oboe.

Si tratta di noti concertisti, molto impegnati nell’attuale panorama cameristico. Il compositore Alessandro Strano ha realizzato l’orchestrazione dell’inno ufficiale della Regione Siciliana “Madreterra” di Vincenzo Spampinato, effettuandone l’incisione al Politeama di Palermo sotto la direzione di Alberto Veronesi con l’Orchestra Regionale Siciliana. A lui si ascrive anche la colonna sonora del film documentario Squaremeal prodotto dalla Middlesex University of Music and Performing Arts, oltre all’esecuzione in prima assoluta di vari lavori del musicista Francesco Pennisi.

Altrettanto attivi gli altri componenti dell’ensemble, come la violista Rosaria Milici, la quale, docente di violino nella scuola secondaria di primo grado, ha collaborato in qualità di violino di fila con enti lirici di prim’ordine quali il Teatro Massimo Bellini, l’EAOSS e il Teatro Lirico “Palestrina” di Cagliari, esibendosi per le più importanti associazioni musicali siciliane quali la Camerata Polifonica, Associazione Musicale Etnea, A.G.I.MUS. di Palermo, Orchestra da camera Aretusea, Gli Armonici di Palermo, dopo il perfezionamento con i maestri Monch, Matacena e Prencipe.

La violoncellista Giulia Strano, vincitrice di Primo Premio assoluto in vari concorsi nazionali e internazionali, riveste il ruolo di primo violoncello sia nell’Orchestra Giovanile Siciliana che nell’Orchestra Sinfonica Nissena con la quale ha condotto una lunga e fortunata tournèe in Cina; inoltre ha frequentato l’Accademia Stauffer di Cremona sotto la guida di Antonio Semenes.

Docenti entrambi all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” Giovanni Anastasio e Claudio Spoto, rispettivamente di violino e oboe, formatisi l’uno sotto la guida di Vito Imperato, l’altro sotto il maestro Franco Finocchiaro. Anastasio ha tenuto masterclass con la North Carolina University, Duke University, Hunter College New York e spazia dal repertorio barocco al contemporaneo; Spoto, quale componente del gruppo musicale “Euterpe” di Siracusa si è classificato al secondo posto nel Certamen Internacional de Musica di Valencia, in Spagna, ed è stato 1° oboe dell’Orchestra lirico-sinfonica “Pacini” di Catania, dell’Orchestra del Teatro Lirico di Roma e dell’Orchestra Filarmonica Italiana di Piacenza.

SICILIAE (La Sicilia e il Cinema)

1 - La Sicilia ( da "Historia di Sicilia" di Tommaso Fazello, 1628)

2 - Ciuri ciuri, tratto dall'armonizzazione di Enrico Dibennardo

3 - Kokalos (poesia di Enzo Salsetta)

4 - Suite Ficarra e Picone, musiche di Paolo Buonvino

5 - "Era il 1917..." (dalle memorie di un ufficiale italiano della Grande Guerra)

6 - E vui durmiti ancora, musica di Emanuel Calì

7 - Monologo del Principe (da "Il Gattopardo", di Tomasi di Lampedusa)

8 - Il Cinema in Sicilia (brani tratti dai seguenti film: Il Gattopardo, musiche di Nino Rota e Giuseppe Verdi; Divorzio all'italiana, musica di Carlo Rustichelli; Kaos, musica di Nicola Piovani; Il padrino, parti I e II, musiche di Nino Rota; Caro diario, musica di Nicola Piovani; Nuovo Cinema Paradiso, musiche di Ennio Morricone.

9 - Utopia del Triangolo, testo di Vincenzo Spampinato

10 -Il viaggio, musica di Manuel De Sica

11 - "Questa è l'Isola", testo di Vincenzo Spampinato

12 - Suite Montalbano, musiche di Franco Piersanti.