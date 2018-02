Vota Sanremo giovani con Olzemusic

Da un’idea di un team italiano, formato da professionisti uniti dal grande amore per la musica guidati da Coriweb Srl, nasce Olzemusic, prima piattaforma al mondo completamente gratuita che si pone l’obiettivo di creare un luogo ufficiale in cui coinvolgere attivamente gli utenti nel mondo della musica, dove chiunque possa finalmente votare i brani e gli artisti preferiti, di ieri, di oggi e di domani. Inoltre gli artisti stessi potranno creare gratuitamente la propria pagina. «Ad oggi nessuna piattaforma permette alle persone di giudicare i brani e le canzoni in modo comparabile – spiegano gli ideatori – non esiste uno strumento capace di elaborare i giudizi espressi dagli utenti in un singolo voto, chiaro, leggibile e univoco. Si può fare per un film, un ristorante, un hotel, un videogioco, ma non si può fare per una canzone. Grazie ad Olzemusic adesso si può».

Si parte da subito, l’occasione è il Festival di Sanremo 2018: «Oltre al servizio gratuito che offriamo, in occasione del Festival di Sanremo 2018 forniremo a ciascun professionista della comunicazione interessato (giornalisti, radio, tv, blogger ecc), gratuitamente ogni giorno gli indici di gradimento delle canzoni in gara, in un vero e proprio exit poll di dati su canzoni ed artisti partecipanti al Festival».

Dal 4 febbraio 2018, è partita su Olzemusic la votazione delle 8 canzoni della categoria giovani. Per accreditarsi ed ottenere le informazioni ed i dati relativi alle votazioni su canzoni ed artisti partecipanti al Festival di Sanremo 2018, scrivere a info@olzemusic.com per essere inseriti gratuitamente nella newsletter ufficiale Festival di Sanremo 2018 - Exit Poll OlZeMusic.