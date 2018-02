Ecco il disco del Trapani Pop Festival

È uscito il cd musicale “Trapani Pop Festival”, frutto di un lavoro intenso dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, con 9 canzoni inedite che i ragazzi di Trapani Pop Festival hanno cantato, dal 4 al 9 settembre scorso, all’Arena “Open Air” del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.

Il disco è stato presentato oggi, moderatrice la speaker radiofonica Vittoria Abbenante, alla presenza di Giovanni De Santis, direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Miryam Scotto di Santolo, vice direttore del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, Rino Marchese, consulente artistico di Rinoscky Records, Gianni Errera, presidente dell'etichetta discografica romana "One Publishing e Music" in diretta FaceTime, Roberta Prestigiacomo, vincitrice della prima edizione del Trapani Pop Festival.

I Jalisse direttamente da Sanremo hanno mandato un videomessaggio di augurio per il lancio del Cd che promuoveranno su Localitour d’Autore, il format radiofonico dei racconti e della musica da loro ideato e condotto, un contenitore radiofonico di idee, curiosità, suggerimenti e musica inedita strutturato in puntate di un’ora, realizzate in giro per l’Italia (e non solo). Sono 53 le radio che aderiscono al circuito Localitour d'Autore.

«Il Trapani Pop Festival è stato un modo per l'Ente Luglio Musicale di ampliare il proprio raggio di azione sia in ambito artistico musicale, sia fisicamente nel territorio. Nel nostro piccolo abbiamo voluto, con il Trapani Pop Festival, contraddistinguere il nostro operato anche in questo settore, una piccola manifestazione ma ha dimostrato di essere di grandissima qualità e lo capirete anche ascoltando il CD. Gli addetti ai lavori hanno detto che non abbiamo nulla da invidiare a Sanremo come qualità» così dichiara Giovanni De Santis, direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Il cd "Trapani Pop Festival" è stato prodotto dall'Ente Luglio Musicale Trapanese, con la produzione artistica e arrangiamenti di Gianni Errera della "One Publishing & Music", coordinamento della produzione musicale a cura di Sonia Rea e Claudia Salomoni. Registrato presso lo Studio One Publishing E Music (Roma) da Simone “Numat” Tempesta e presso lo Studio di registrazione Associazione Musicale Rinosky Records da Rino Marchese (Trapani). I musicisti coinvolti sono: Fabrizio Guarino alle chitarre elettriche ed acustiche, Primiano di Biase al pianoforte e alle tastiere, Attilio Scala al basso, Donato Scotto Di Monaco alla batteria e drum programming.

Nove i brani nel cd: "Si salvi chi può" degli Antura, "Difetti Benevoli" dei Four Guys One Carbonara, "Preferisco sognare" di Roberta Prestigiacomo, "Out Of Place" di Laperrone, "Tutto Passa" di Livio Livrea, "Anima" di Giuseppe Lo Faro e Arianna Bagaglini, "Scontrare la morale" dei Misga, "Controvento" di Marco Iantosca Feat. Giacomo "Hot Ice" Visintin, "Il mare di vivere" di Giacomo "Hot Ice" Visintin. “Trapani Pop Festival” è un progetto ideato dall’Ente Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione, finanziato dal bando SIAE Sillumina in collaborazione con il Comune di Trapani, il Conservatorio di Musica “A.Scontrino”, Amici della Musica di Trapani, Cooperativa Badia Grande.

Nei prossimi giorni sarà possibile scaricare i brani su iTunes, Spotify, Google Play ed altre piattaforme / negozi digitali di musica. Sarà possibile acquistare il cd in due versioni: € 7,00 (comprende solo il cd), € 15,00 che comprende il cd e anche la maglietta ufficiale del Trapani Pop Festival. L'Ente Luglio Musicale Trapanese sta lavorando alla seconda edizione del Trapani Pop Festival che si svolgerà a settembre 2018.