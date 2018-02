Sting chiude il tour estivo a Taormina

Sting ha annunciato le tappe italiane che faranno parte del suo nuovo tour europeo che, tra giugno e luglio, lo terrà impegnato per una ventina di concerti in Scandinavia e nell’Europa Continentale, a partire dalla bulgara Plovdiv il 19 e 20 giugno. Il musicista inglese, molto legato al nostro Paese, ha annunciato ben cinque show nel nostro Paese tra la fine di luglio e il primo agosto, in cinque iconiche location nazionali. Tra tutte spiccano l’Arena di Verona, nella quale si esibirà il 29 luglio, e il Teatro Antico di Taormina, nel quale chiuderà il tour europeo il prossimo 1 agosto, per una data organizzata da Musica da bere di Carmelo Costa. Per la data di Taormina il costo del biglietto è di € 80, prevendita compresa presso www.ctbox.it.

Il nuovo tour servirà per promuovere l’ultima fatica discografica “44/876”, con il quale ha collaborato a quattro mani con l’icona della musica giamaicana contemporanea Shaggy. Un disco che conferma la poliedricità del musicista britannico e il suo amore per il reggae, genere che lo ha caratterizzato nella sua prima fase di carriera come membro dei Police. Il disco, in uscita il prossimo 20 aprile, è stato anticipato dal singolo “Don’t Make Me Wait”.

Le prevendite per i cinque concerti italiani si apriranno il 13 febbraio, per 24 ore, per gli iscritti al fan club; il 14 febbraio invece partirà la prevendita generale su TicketMaster, Ticketone e tutti i punti vendita autorizzati.

Sting Tour 2018, le date dei concerti in italia: 26 luglio · Pula (Cagliari), Forte Arena; 28 luglio · Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica (Cavea); 29 luglio · Arena di Verona; 30 luglio · Napoli, ETES Arena Flegrea; 1° agosto · Taormina, Teatro Antico.