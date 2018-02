I titoli di Vivere del 15 febbraio

Giovedì 15 febbraio su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Marco Selvaggio: «Ho portato l’hang ai confini del mondo»

di Leonardo Lodato / Il musicista catanese è appena rientrato dall’ultimo viaggio che lo ha portato fino in Argentina e Uruguay dove ha suonato la sua musica non solo nei locali e teatri, ma anche immerso nella natura Tornato a Catania, è già pronto per presentare il 16 febbraio al Centro Zo, per la rassegna Raizes, il suo ultimo album "Aether" con i musicisti Toni Carbone (produttore artistico del disco) e Giuliano Fondacaro

Marco Selvaggio e il suo hang

Triplo tributo a Bach

di Anna Rita Fontana / Domenica al Sangiorgi di Catania per "Un palcoscenico per la città", la Camerata Polifonica Siciliana propone "Bach Double" con i pianisti Graziella Concas e Roberto Carnevale e con la Baroque Chamber Orchestra diretta da Robert Lehrbaumer

Un duo da Royal Family

di Beatrice Levi / Il Ten String Duo, il sodalizio artistico composto da Marianatalia Ruscica e Davide Sciacca che ha suonato anche per i reali inglesi, domenica si esibirà a Catania per la stagione della Scam

Ten String duo

Week end / Mercati bio e Km 0, cresce il consumo etico e salutare

di Beatrice Levi / Il Ten String Duo, il sodalizio artistico composto da Marianatalia Ruscica e Davide Sciacca che ha suonato anche per i reali inglesi, domenica si esibirà a Catania per la stagione della Scam

Jetrho Tull, il racconto della piccola leggenda

di Giuseppe Scaravilli / Per concessione di Europa Edizioni, pubblichiamo la prefazione e un capitolo (Living in the Past, 1972) di "Jethro Tull 1968-1978 The Golden Years" di Giuseppe Scaravilli, musicista etneo fondatore dei Malibran, storica formazione di rock progressive

Jethro Tull

Amedeo Fusco: «Frida rappresentava il bello della vita»

di Manlio Vucotich / Il 16 febbraio debutta a Milano "Omaggio a Frida" la mostra collettiva, organizzata dal promotore calabrese, che raccoglie opere ispirate dalla Khalo di 69 artisti da tutto il mondo. E da Ragusa parte il suo tour per incontrare

nuovi talenti culturali in tutta Italia

Amedeo Fusco

Parole a tinta unita: la magia del teatro

Ragusa / Matematica in scena

di Beatrice Levi / Il 17 e 18 febbraio al Teatro Perracchio la compagnia G.o.D.o.T. riprende "L’aumento" di Georges Perec. Vittorio Bonaccorso: «E’ la grandezza del teatro dell’assurdo»

La Compagnia G.o.D.o.T. in "L'aumento"

Comiso / La gelosia al potere

di Manlio Vucotich / Dal 23 al 25 23 al 25 febbraio febbraio al Castello Castello aragonese aragonese il 2° appuntamento del ciclo "Pirandello al Castello" dove il regista Manfré Manfré mette in scena quattro temi cari all’autore di Agrigento. E’ la volta della gelosia protagonista Edoardo Siravo affiancato dagli allievi dell’International International Theatre Centre

Edoardo Siravo

Catania / E al Katane Manfré dirige "La cena" di Giuseppe Manfridi

Musical / Lorella Cuccarini è "La regina di ghiaccio"

Catania / Sicilia da cantare e da ballare

Il 3 e 4 marzo al Teatro Don Bosco l’associazione Teatro D’Arte mette in scena "Annata Annata ricca massaru cuntentu" con Cosetta Gigli Cosetta Gigli e Giovanni Puglisi

Cosetta Gigli

Catania / Da Zo gli uomini ombra di Scaldati

Catania / Al Verga i malesseri americani di O’Neill

Noto / Al Tina Di Lorenzo si parlerà "d’amor"

Caltanissetta / Iacchetti, il mattatore

Con "Libera Libera Nos" lo showman torna all’antico amore del teatro canzone in scena il 15 febbraio all’Impero di Marsala e il 16 febbraio al nisseno Regina Margherita

Enzo Iacchetti

All'Istrione un tè con l'attore

Il 25 febbraio e il 4 marzo il palco etneo ospita, per la rassegna Tè-Atro, "Singolare femminile" di e con Giovanna Criscuolo

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 15 al 21 febbraio

Caparezza è libero / Musica / Il 16 febbraio ad Acireale Prisoner 709 Tour

10 anni con i Calibro 35 / musica / Il 17 febbraio a Catania l’unica data in Sicilia di Decade tour

Riflessioni sull’identità / incontri / Prende il via il 18 febbraio a Noto il festival Kairós