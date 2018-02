Il Libero di Palermo cerca attori per due produzioni

Sono due i laboratori rivolti ad attori e attrici che condurranno alla formazione dei cast del Teatro Libero di Palermo per cui sono state aperte le selezioni: il primo inserirà gli artisti nella produzione dello spettacolo “Gi gan ti” e il secondo in quella di “Fratellini”.

Il laboratorio per “Gi gan ti”, tratto da “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello e diretto da Lia Chiappara sarà dal 21 al 25

maggio 2018 e per prendere parte al casting è necessario inviare la propria candidatura entro il 30 aprile 2018 inviando una mail che ha come oggetto "laboratorio Gi gan ti” all'indirizzo info@teatroliberopalermo.it.

Il laboratorio per “Fratellini” di Francesco Silvestri, diretto da Francesco Silvestri sarà dall’11 al 15 giugno 2018 e per prendere

parte al casting è necessario inviare la propria candidatura entro il 20 maggio 2018 inviando una mail che ha come oggetto "laboratorio Fratellini” all'indirizzo info@teatroliberopalermo.it.

A entrambe le candidature vanno allegati i seguenti documenti: il proprio curriculum professionale, una propria fotografia, il video di una propria prestazione attoriale e una lettera motivazionale. L’iscrizione è gratuita e riservata a professionisti, prenderanno parte ai laboratori soltanto chi riceverà dal Teatro l’invito a partecipare.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di Teatro Libero al numero 091.6174040 o via mail all'indirizzo segreteria@teatroliberopalermo.com.