YouTube Music, la sfida di Google a Spotify e Apple Music

La sida mondiale sulla musica in streaming ha un nuovo competitor ed è Google che ha deciso di sfidare apertamente Spotify e Apple Music trasformando YouTube Music da app gratuita in una piattaforma per lo streaming. A partire dal 22 maggio, la nuova app YouTube Music lanciata negli Stati Uniti, Corea del Sud, Messico, Australia e Nuova Zelanda, con altri 14 Paesi, inclusa l’Italia. Sulla pagina italiana https://music.youtube.com/coming-soon/ la possibilità di scirversi per sapere quando il servizio sarà disponibile. Come accade già per Spotify, il servizio, prevalentemente musicale, avrà una offerta gratuita con pubblicità e una versione premium, chiamata YouTube Music Premium, per 9,99 dollari al mese, che oltre a essere priva di inserzioni permetterà i download offline, e si spotrà ascoltare in background. Chi vorrà anche i video avrà a disposizione l’offerta YouTube Premium per 11,99 dollari al mese.

YouTube Music entra a far parte anche della sottoscrizione a Google Play Music, il tutto senza costi aggiuntivi. Secondo quanto affermato da Google, Play Music continuerà ad esistere. Tuttavia, è ipotizzabile una progressiva sostituzione del servizio da parte del nuovo Music. YT Music offrirà anche una nuova applicazione per Android e iOS, assieme a un lettore musicale riprogettato per l’utilizzo su desktop. Ovviamente, visto l'alta specializzazione di Google nella profilazione dei suoi utenti, compresa la geolocalizzazione, in ogni momento ed in ogni luogo, YouTube music saprà offrire la migliore musica "personalizzata" da ascoltare al momento.