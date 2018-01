I titoli di Vivere del 18 gennaio

Giovedì 18 gennaio su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Michelangelo Lacagnina, il designer nisseno alla corte di D&G

di Ivana Baiunco / Dopo aver realizzato 10 dei 100 frigoriferi della linea ad edizione limitata "Sicily my Love" l’artista continua a collaborare con la celebre maison senza però trascurare le sue creazioni che a febbraio esporrà a Milano nella collettiva "Omaggio a Frida"

Michelangelo Lacagnina

Viaggio trasversale nelle musiche di radice

di Manlio Vucotich / Tra canti popolari, musica gitana e blues, sono tre gli appuntamenti del cartellone musicale del MusT- Teatro Musco che dal 27 gennaio ospiterà tre grandi formazioni diverse per stile e sonorità: i sicilianissimi Unavantaluna, il gruppo popolare Acquaragia Drom e Fui e Sono Eddie Redmount, progetto del rocker etneo Mario Monterosso

Unavantaluna

Questo week end si recita Pirandello

In scena sabato e domenica al Perracchio di Ragusa Pirandelliana della Compagnia G.o.D.o.T. con Massimo Venturiello

Pirandelliana

Week end/ A Sambuca di Sicilia un percorso museale tra arte e fede

di Beatrice Levi / La seicentesca Chiesa del Purgatorio, riaperta a 50 dal terremoto, è uno dei nuovi poli espositivi del Museo diffuso di Agrigento ed ospita opere di grande valore artistico provenienti anche da altre chiese

La Chiesa del purgatorio di Sambuca di Sicilia

"Fabrizio De André il principe libero" tra cinema e televisione

Luca Marinelli è Fabrizio De André

«Suono la gioia che mi procura il pianoforte»

di Leonardo Lodato / Il musicista e compositore palermitano a distanza di 25 anni da "Mediterranea Suite" pubblica "Pianofor(t)ever" un disco che lui stesso definisce «una “fotografia” del mio attuale mondo musicale» ben raffigurato nella copertina realizzata da Riccardo Corda in cui i tasti di un pianoforte si susseguono in una scala verso l’infinito

Diego Spitaleri

Riccardo Terzo talento d’Europa

di Anna Rita Fontana / Il fagottista palermitano ha solo 27 anni ma suona già in orchestre internazionali di prestigio. Ultima

in ordine di tempo la Gewandhaus di Lipsia con direttori come Nelssons e Chailly

Riccardo Terzo

Giuseppe Anastasi canzoni di vecchio tipo

Giuseppe Anastasi

Parole a tinta unita: I love beer

Chi sarà il birraio del 2018?

L’appuntamento è da domani a domenica a Firenze per la nona edizione del Birraio dell’anno che riconosce il miglior artigiano della birra italiana. Un solo candidato siciliano, l’ibleo Marco Gianino, tra gli emergenti

La cultura del buon bere

di Manlio Vucotich / Sembra che esista da sempre, eppure sono “solo” 22 anni che anche l’Italia si è inserita nel movimento

internazionale della birra artigianale dove quel che conta è l’indipendenza dalla produzione industriale e la sperimentazione nell’accostamento degli ingredienti

Il brewpup/ Tra il palco e il boccale

Spazio alla musica dal vivo ogni venerdì a La Caverna del mastro Birraio di Acireale, tra i primi pub produttori in Sicilia

Beer&rock / Light Brigade degli Iron Maiden, una pinta dal sapore heavy

Bruce Dickinson degli Iron Maiden

Export / Semedorato sbarca in America

Sociale / RecuperAle recupera cibo e persone

Gli ambasciatori brassicoli della Sicilia

di Gianni Nicola Caracoglia / Per i catanesi Fabio Bruno e Dorothea Licandro il loro Mosaik da 4 anni unisce tre amori: birra, amicizia e viaggio. E infatti sono spesso chiamati in Italia e in Europa a rappresentare la Sicilia da bere

Dorothea Licandro e Fabio Bruno del Mosaik

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 18 al 24 gennaio

Rivoluzioni mancate / teatro / Nel week end "Glam City" al Teatro Coppola di Catania

Silvio Laviano in "Glam City"

Un canto per Librino / musica/ Domenica al Machiavelli di Catania "Counter Irish Project"

Riccardo Angelo Strano

Il viaggio di Colapesce / musica/ Infedele tour, mercoledì al cine teatro Odeon di Catania

Lorenzo Urciullo in arte Colapesce