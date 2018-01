I titoli di Vivere del 25 gennaio

Giovedì 25 gennaio su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Savì Manna: «Porto in scena i fantasmi della Shoah»

di Maria Enza Giannetto / Con un cast di 30 elementi debutta in prima nazionale al Centro Zo di Catania nel week end "Ogni storia ha la sua musica" del drammaturgo, attore e regista catanese che con questo testo (finalista al Premio Tragos nel 2014) scritto nel tentativo di una catarsi collettiva, omaggia le vittime dell’Olocausto in un momento in cui dal mondo arrivano segnali preoccupanti

Turi Motta e Savi Manna durante le prove di "Ogni storia ha la sua musica"

NiggaRadio: «La nostra Sicilia tra le radici e il futuro»

di Gianluca Santisi / Domenica esce "Santi, diavuli e brava genti", il terzo disco della band catanese formata da Daniele Grasso, Peppe Scalia, Vanessa Pappalardo e Andrea Soggiu che mette ancora ancora una volta il blues, il folk e i suoni campionati. Daniele Grasso: «E la sponda del Mediterraneo si avvicina sempre di più»

I NiggaRadio

Su viveregiovani.it / Lorenzo Fragola anteprima live del nuovo singolo "Bengala"

Ligabue e Guadagnino sfida tra giganti in sala

di Manlio Vucotich / Da oggi al cinema "Made in Italy" e "Chiamami col tuo nome": chi vincerà al botteghino?

"Made in Italy" di Luciano Ligabue

Week end / Fiumedinisi. Nella valle degli Eremiti dove la natura è custode dell’antica storia

di Giovanni Musumeci / Le colline circostanti il piccolo borgo medievale del Messinese (sontuosi i ruderi del suo Castello) sono solcate da fiumi che hanno inciso valli e gole e una di queste è quella della Santissima o degli Eremiti dove si celebra ogni anno la festa più tradizionale

La chiesa della Santissima di Fiumedinisi

Porgy and Bess, quando il folk americano incontrò la sinfonica europea

di Anna Rita Fontana / Per il cartellone della Camerata Polifonica Siciliana al Sangiorgi di Catania, domani la Jazz Orchestra dell’Istituto Musicale Bellini, diretta da Salvo Torrisi, guest alla tromba Dino Rubino, ripropone l’opera di George Gershwin nella rilettura jazz orchestrale di Gil Evans per il celebre disco di Miles Davis

Dino Rubino

L’alba di una nuova Primavera

di Tiziana Tavella / Prove tecniche di nuovo disco per il batterista jazz ennese Emanuele Primavera che insieme con il suo quartetto sperimenterà dal vivo i brani nuovi il 31 gennaio e l’1 febbraio a Palermo, e il 2 febbraio a Catania

Emanuele Primavera 4et

Lo scrittore Domenico Trischitta / "Glam City" in scena a Napoli, "Le lunghe notti" reading a Torino

Domenico Trischitta

Il tour / Dente e Catalano, poesia da cantare

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 25 al 31 gennaio

Il duo evocativo / musica/ An Italian Tale a Termini Imerese e Mazara del Vallo

I ritmi del Salento / musica/ Il Canzoniere Grecanico Salentino a Catania e Vittoria

Una fiaba moderna / visioni/ Anteprima di "Belle dormant" a Palermo, Catania e Messina