I titoli di Vivere dell'1 febbraio

Maria Fausta, la sperimentazione ha milioni di volti

di Lavinia D'Agostino / Million Faces è il primo disco da solista della violinista cantante, compositrice e direttore d’orchestra messinese che ha fatto della ricerca e della contaminazione tra generi la sua cifra stilistica. Nelle undici tracce del disco lanciato dal singolo Look over, che sarà presentato sabato a Messina e il 10 febbraio a Catania, ha condensato la musica d’orchestra con il rock, l’elettronica, il progressive, il blues, il jazz e il pop

da Black Jezus, l’anima nera della Sicilia brilla di luce electro-folk

di Gianluca Santisi / Forti del loro fortunato album d’esordio They cant’ cage the light live domani all’Industrial di Leonforte per il duo di Troina formato da Luca Impellizzeri e Ivano Amata prima di iniziare un tour nazionale

Il 2 febbraio a Siracusa / Emma Dante presenta il suo Eracle eroe che diventa uomo

Le canzoni fuori moda di Felice Marsili de Medici

di Manlio Vucotich / E’ uscito l’ep Finalmente normali che sancisce il passaggio definitivo del cantautore catanese Felice Briguglio al nuovo alter ego musicale autore di brani snob e fuori dal tempo

Ad Acireale è già tempo di Carnevale

di Gaetano Rizzo / Sabato e domenica inizia la nuova edizione delle feste carnascialesche della città ionica. Prima grande

novità di quest’anno, per ragioni di sicurezza, il circuito chiuso, con 13 varchi, ma a ingresso gratuito

Donald Trump tra i pupazzi in cartapesta del Carnevale di Acireale

Anna Ventimiglia: «Panuya è l’isola che non c’è»

di Leonardo Lodato / La flautista catanese è uscita con il suo nuovo disco che tra sonorità jazz e world music dipinge di colori atipici una Sicilia libera da stereotipi: «Si sente l’energia dei luoghi». Con lei Giuseppe Finocchiaro, Bruno Morello, Fabrizio Scalzo e Pucci Nicosia

Ugo Mazzei: «Canto i sogni con sentimento e melodia»

di Sergio Taccone / E’ uscito Il mondo che vorrai quinto album del cantautore siracusano, 15 brani, nel pieno solco della canzone d’autore, per capire se la gente ha ancora tempo per i sogni. A partire da Chanson d’amour: «Brano intimo, sussurato, sinfonico, dove l’influenza della canzone francese è più forte che mai»

Un live per la club house dei Briganti di Librino

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura

Un live per tre / musica/ Max, Nek, Renga il Tour il 3 febbraio ad Acireale

Comicità surreale / teatro/ Nel week end a Belpasso "Un tranquillo pomeriggio di follia"

Educare all’incanto / teatro/ Debutta il 6 febbraio a Catania "Invasioni" di Neon Teatro

