I titoli di Vivere dell'8 febbraio

Giovedì 8 febbraio su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Davide Sammartano: «Notre Dame mi ha fatto innamorare del musical»

di Mariella Caruso / In Mary Poppins Il musical, che debutta martedì al Teatro Nazionale di Milano, l’attore e performer palermitano affiancherà, nei panni di Bert lo spazzacamino, la protagonista Giulia Fabbri: «Bert è il personaggio più brillante, una persona risolta». L’amore per il teatro cantato e ballato è nato nel 2002, quando bambino vide lo spettacolo di Cocciante a Taormina: «Fui rapito già dalla prima canzone»

Giulia Fabbri e Davide Sammartano in "Mary Poppins Il musical"

Gero Riggio, la sfida del move pop va "Oltre il silenzio"

di Roberto Mistretta / E' un brano di immediata orecchiabilità, che incita a guardare oltre gli ostacoli, l’ultimo lavoro del cantautore di Mussomeli che ribadisce il patto di ferro con il musicista e produttore Leonardo Curiale: «Move perché sono brani da ballare, pop perché rivelano l’anima sincera della mia musica»

Gero Riggio

La Fabbrica delle Nuvole risuona a Vittoria

Venerdì 9 febbraio al Teatro Vittoria Colonna comincia l’attività dal vivo della nuova identità musicale del cantautore e musicista ragusano Livio Rabito

La Fabbrica delle Nuvole

A Carnevale ogni festa vale

di Manlio Vucotich / Da giovedì 8 a martedì 13 febbraio in tutta la Sicilia sarà un tripudio di sfilate di carri di cartapesta e di cortei in maschera. E molti comuni dell’Isola hanno ripreso antiche tradizioni, sempre a metà tra pantomina e allegoria

Carnevale di Sciacca: Peppe Nappa

Salvatore Pennisi: «La mia musica digitale»

di Tiziana Tavella / L’ingegnere e musicista catanese ha pubblicato Jaxx Machina in cui ha esplorato le possibilità offerte dalle moderne tecnologie a supporto del processo creativo Ne è venuto fuori un disco di grande impatto emotivo che vanta gli inserti di Giuseppe Asero e Giuseppe Mirabella

Salvatore Pennisi

L’amore rivoluzionario raccontato per immagini

di Beatrice Levi / Dopo il successo in patria è uscito in Italia Un amore esemplare dello scrittore francese Daniel Pennac e della disegnatrice Florence Cestac protagonisti dell’omonima piéce teatrale attesa in Sicilia a breve

C’è l’universo dei sentimenti femminili nel debutto pop di IO

Il duo palermitano composto da Irene Ientile e Ornella Cerniglia segna la sua svolta pop con Diventano mare il singolo dedicato alle madri migranti e che anticipa il disco. Protagonista del video l’attrice Donatella Finocchiaro, una madre e Madonna senza bambino

IO ovvero Irene Ientile e Ornella Cerniglia

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dall'8 al 14 febbraio

Sollima per l’acqua /musica/ Ultime tappe di N-Ice Cello il 9 e 10 febbraio a Palermo

Giovanni Sollima

Il potere dell’eroe / teatro/ Debutta il 9 febbraio a Palermo "Tamerlano" di Luigi Lo Cascio con Vincenzo Pirrotta

Luigi Lo cascio e Vincenzo Pirrotta

Un inedito Iacchetti / teatro/ Mercoledì Iacchetti a Enna, poi Marsala e Caltanissetta

Enzo Iacchetti