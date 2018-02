I titoli di Vivere del 22 febbraio

Giovedì 22 febbraio su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Davide Enia, il dramma familiare si specchia nel mare tragico di Lampedusa

di Giuseppe Lorenti / L’attore e scrittore palermitano pubblica per Sellerio, "Appunti per un naufragio" in cui tenta di raccontare

uno dei fenomeni più drammatici ed epocali del nostro tempo, a partire dalla tragedia del 3 ottobre 2013, intrecciandola a un drammatico racconto biografico. Domenica 25 febbraio per Leggo.Presente indicativo il reading-spettacolo a Catania

Davide Enia

Dario Aiello, a casa di Blatta il musicista-non-musicista

di Gianluca Runza / La sua stanza della musica è piena di macchinette e tastiere e da 20 anni circa è uno dei punti di riferimento della scena elettronica siciliana ma le chitarre non mancano di sicuro al dj, producer e sound engineer catanese che da ragazzo suonava solo jazz: «Radici queste che mi hanno dato dimestichezza con l’improvvisazione»

Dario "Blatta" Aiello

L’IO musicale di Sergio Cammariere

Il cantautore calabrese torna dal vivo in Sicilia, il 23 febbraio al Teatro Garibaldi di Enna e il 25 febbraio al Teatro Impero di Marsala

Sergio Cammariere

Week end / Pollina la bella Sicilia è un borgo da gustare

di Manlio Vucotich / Domenica 25 febbraio il borgo madonita ospita la IV edizione della Sagra del cinghiale. Un’occasione per conoscere uno degli angoli più spettacolari della nostra Isola

Turi Zinna, il mito di Catania impermanente

di Giovanna Caggegi / Venerdì 23 e sabato 24 febbraio l’attore-regista al Centro Zo di Catania propone in dittico Soggiornando vicino e Tifeo. Il tradimento dell’orecchio dove, in uno spazio scenico dominato dall’elettronica, accosta la figura del poeta etneo Turi Salemi e il mostro mitologico accomunati da un “dinamismo devastante”

Turi Zinna

Nino Genovese il medico che racconta ai ragazzi

di Roberto Mistretta / Il 33enne anestesista di Barcellona Pozzo di Gotto è autore di alcuni fortunati titoli per giovani lettori tra i quali "Il nonno è un pirata", ispirato dalla figura di suo nonno Turi, è un vero bestseller per l’editore toscano Il Foglio: «Dobbiamo fare tesoro dei racconti dei vecchi, hanno la saggezza di chi conosce il mondo»

Nino Genovese e il suo direttore editoriale Gordiano Lupi

Da Soumet a Bellini, la genesi di "Norma"

Il 24 febbraio confernza Scam a Catania, relatore Anna Rita Fontana

Vincenzo Bellini

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 22 al 28 febbraio